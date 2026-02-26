Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

De voorwaarde van Verstappen en Alonso voor Le Mans-deelname met Vettel

Max Verstappen en Fernando Alonso hebben er oren naar om samen met Sebastian Vettel deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Wel hebben beide Formule 1-coureurs een voorwaarde voor deelname.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Het is geen geheim dat Max Verstappen ambities heeft om in de toekomst deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Ook is het niet nieuw dat hij dan graag een auto zou willen delen met Fernando Alonso. Mocht het ooit zo ver komen, dan is niet uitgesloten dat ze dit samen doen met een andere Formule 1-kampioen: Sebastian Vettel.

Vettel is eind 2022 weliswaar gestopt als Formule 1-coureur, maar voor een Le Mans-deelname met Verstappen zou hij graag terugkeren uit zijn pensioen. De twee viervoudig F1-kampioenen hebben daar al regelmatig over gesproken, zo heeft de Duitser recent laten weten bij de Duitse tak van Sky Sports. "Ik heb regelmatig contact met Max. Enkele jaren geleden hebben we gesproken over gezamenlijk deelnemen aan Le Mans, als de kans zich voordoet", zei Vettel.

Tijdens de testweken van de Formule 1 in Bahrein is Verstappen ook ingegaan op een toekomstige Le Mans-deelname met Vettel. De coureur van Red Bull Racing heeft er wel oren naar, maar op één voorwaarde: "Ik zou dat heel graag doen, maar natuurlijk alleen als we voor overwinningen kunnen vechten. Je moet bij het juiste team zitten", maakt Verstappen duidelijk.

Als het aan Sebastian Vettel ligt, doet hij in ieder geval met Max Verstappen mee aan Le Mans.

Als het aan Sebastian Vettel ligt, doet hij in ieder geval met Max Verstappen mee aan Le Mans.

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Wat Verstappen betreft voegt Alonso zich ook bij het team, dat dan uit drie F1-kampioenen met in totaal tien wereldtitels zou bestaan. "Het is op dit moment nog lastig te zeggen wanneer dit kan plaatsvinden. Maar goed, ik heb gehoord dat Fernando toch blijft racen tot hij 75 is", vervolgt Verstappen. "Ik weet dus zeker dat we een moment en een jaar vinden om allemaal samen te racen."

Maar hoe kijkt Alonso naar een mogelijke Le Mans-deelname met Verstappen en Vettel? De Spanjaard is de enige van het drietal die al eens heeft deelgenomen aan de enduranceklassieker en dat heeft toen meteen succes opgeleverd. "Ik heb 100 procent van mijn deelnames op Le Mans gewonnen. Als ik het nogmaals doe, dan moet alles goed voorbereid zijn", benadrukt Alonso dat hij niet als veldvulling mee wil doen.

Alonso heeft in 2018 en 2019 deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans. Als fabriekscoureur van Toyota wist hij - samen met teamgenoten Sébastien Buemi en Kazuki Nakajima - beide edities van de race op zijn naam te schrijven. Ook veroverde de 44-jarige Spanjaard in 2018-2019 de wereldtitel in het World Endurance Championship.

