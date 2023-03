Voorspellingen voor F1-seizoen 2023 door Motorsport.com NL-redactie

Erwin Jaeggi, Formule 1-verslaggever

Pikorde van de F1-teams

Red Bull Racing Ferrari Mercedes Aston Martin Alpine Alfa Romeo McLaren AlphaTauri Haas Williams

Welke coureur en welk team worden kampioen in 2023?

Max Verstappen en Red Bull Racing. Beiden waren onoverwinnelijk tijdens de tweede seizoenshelft van 2022 en zullen ook in 2023 niet te kloppen zijn.

Wie wordt de grootste verrassing van 2023?

Fernando Alonso. Hij zal zich met Aston Martin geregeld met de strijd vooraan bemoeien.

Wie of wat wordt de grootste flop van 2023?

De Grand Prix van Las Vegas. Het evenement gaat met zoveel hype gepaard, die race kan alleen maar tegenvallen.

Welk team eindigt direct achter de top drie en wordt best of the rest?

Aston Martin. De komst van Fernando Alonso en enkele zeer capabele mensen op de technische afdeling zal zich uitbetalen. Hoe mooi zou het zijn om het straks niet over een top drie maar top vier te hebben?

Wie scoort geen punten in 2023?

Logan Sargeant. Voor de Amerikaan komt de Formule 1 net een jaar te vroeg.

Welk team eindigt onderaan in de WK-stand?

Williams. Het team uit Grove heeft met James Vowles een veelbelovende teambaas, maar hij heeft tijd nodig om de boel daar op te bouwen.

Hoeveel zeges pakt Max Verstappen?

Verstappen verbetert zijn eigen record en wint zestien keer.

Hoeveel Grands Prix eindigt Nyck de Vries in de punten?

Acht. Nyck zal solide presteren maar de vraag is of zijn auto dat ook kan.

Op welke plek in de eindstand eindigt De Vries?

Elfde. Wat knap zal zijn voor de auto die hij heeft.

Gewaagde uitspraak

Nyck de Vries krijgt voor het einde van het F1-seizoen te horen dat hij in 2024 voor Red Bull Racing zal rijden, als teamgenoot van Verstappen.

F1-debutant Nyck de Vries met Nico Hülkenberg, die dit jaar terugkeert in de koningsklasse. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ronald Vording, Formule 1-verslaggever

Pikorde van de F1-teams

Bjorn Smit, redacteur Pikorde van de F1-teams Ferrari Red Bull Racing Aston Martin Mercedes Alpine Alfa Romeo Haas McLaren AlphaTauri Williams Welke coureur en welk team worden kampioen in 2023? Max Verstappen en Ferrari. Ferrari heeft gesandbagt en een goede auto, maar Sainz en Leclerc pakken elkaar punten af. Verstappen profiteert en wordt daarom kampioen bij de rijders. Wie wordt de grootste verrassing van 2023? Logan Sargeant. Weinig verwachtingen, maar gaat zo nu en dan leuke resultaten boeken. Wie of wat wordt de grootste flop van 2023? De seizoensstart van McLaren. Eerste races zijn zij het langzaamste team van het veld. Welk team eindigt direct achter de top drie en wordt best of the rest? Mercedes, wiens plek in top-drie is overgenomen door Aston Martin. Wie scoort geen punten in 2023? Iedereen scoort punten. Welk team eindigt onderaan in de WK-stand? Williams, met minder achterstand dan vorig jaar. Hoeveel zeges pakt Max Verstappen? 8 stuks. Hoeveel Grands Prix eindigt Nyck de Vries in de punten? 7 keer. Op welke plek in de eindstand eindigt De Vries? P14, boven Tsunoda. Gewaagde uitspraak Nico Hülkenberg eindigt bij zijn 200e GP-start (de GP van de Verenigde Staten, ook leuk voor Haas) voor het eerst op het podium. De Ferrari SF-23 in actie in Bahrein. Foto: Ferrari

Niels Dijksterhuis, redacteur

Pikorde van de F1-teams

Red Bull Racing Ferrari Mercedes Aston Martin Alpine Alfa Romeo Haas McLaren AlphaTauri Williams

Welke coureur en welk team worden kampioen in 2023?

Heel simpel: Max Verstappen en Red Bull Racing. De RB19 is de sterkste auto van het veld en zelfs een windtunnelstraf gaat hen niet hinderen. Daarnaast overklast de regerend kampioen opnieuw Sergio Perez.

Wie wordt de grootste verrassing van 2023?

Oscar Piastri. De man is een natuurtalent. Na een aantal Grands Prix wennen vindt hij zijn draai en zal uiteindelijk een gefrustreerde Lando Norris verslaan in de WK-stand.

Wie of wat wordt de grootste flop van 2023?

Logan Sargeant. De Amerikaan kan hard racen, maar wordt te licht bevonden voor F1. Het wordt maar al te duidelijk dat Williams door het wegvallen van De Vries en Piastri geen andere keus had.

Welk team eindigt direct achter de top drie en wordt best of the rest?

Dat gaat toch Aston Martin zijn. Mercedes is namelijk net een tandje te sterk naarmate het jaar vordert.

Wie scoort geen punten in 2023?

Logan Sargeant.

Welk team eindigt onderaan in de WK-stand?

Williams, pas vanaf 2024 wordt de komst van James Vowles merkbaar. Alexander Albon zal net als vorig jaar een paar punten pakken, maar het zal niet genoeg zijn om Williams van de tiende plek te loodsen.

Hoeveel zeges pakt Max Verstappen?

9 stuks. Minder dan vorig jaar, want hij gaat het ondanks de dominante auto wel lastiger krijgen.

Hoeveel Grands Prix eindigt Nyck de Vries in de punten?

4 stuks.

Op welke plek in de eindstand eindigt De Vries?

Op P13.

Gewaagde uitspraak

Nyck de Vries bereikt in een knotsgekke race het podium. Lando Norris verkast na 2023 naar Sauber en Sergio Perez levert zijn contract in.

Oscar Piastri.

Welke coureur en welk team worden kampioen?

Niet de meest spannende voorspelling, maar: Max Verstappen en Red Bull Racing. Afgelopen jaar waren ze ontzettend sterk. Een echte gouden combinatie. Hoewel ik verwacht dat ze er in 2023 misschien íets harder voor moeten werken, zullen ze de ‘kampioenschapslijn’ in 2023 doorzetten.

Wie wordt de grootste verrassing van 2023?

Fred Vasseur. Na alle (tactische) missers van Ferrari in 2022, denk ik dat hij er als nieuwe teambaas in zal slagen om het team weer op scherp te zetten. Een wereldtitel komt in 2023 wellicht nog wat vroeg, maar ze zullen het Red Bull ongetwijfeld moeilijker gaan maken.

Wie of wat wordt de grootste flop van 2023?

McLaren. Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar na een moeizame start van het 2023-seizoen zie ik het team niet snel de nodige sprongen maken. Zeker in de eerste seizoenshelft verwacht ik dat ze achter de feiten aanlopen.

Welk team eindigt direct achter de top drie en wordt best of the rest?

Aston Martin. Met een vrijwel compleet nieuw concept kunnen zij in 2023 potten gaan breken. En het zou me niks verbazen als we dit jaar op enkele mooie battles tussen Aston Martin en Mercedes getrakteerd worden.

Wie scoort geen punten in 2023?

Eén van de drie rookies dit jaar: Logan Sargeant. De optelsom van weinig ervaring en geen geweldig materiaal zal het een lastig debuutjaar maken.

Welk team eindigt onderaan de WK-stand? Williams, alhoewel ze wel meer punten zullen scoren dan in 2022. Hoeveel zeges pakt Max Verstappen? 13 zeges. Hoeveel Grands Prix eindigt Nyck de Vries in de punten? 6 Grands Prix. Op welke plek eindigt De Vries in de eindstand? P12. Gewaagde uitspraak We zien Fernando Alonso in 2023 minimaal drie keer op het podium.

Frederic Vasseur. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

