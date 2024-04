Voorspelling Alonso komt uit: "Al met al een goed weekend"

Als derde starten en als zevende eindigen, klinkt als een tegenvaller, maar Fernando Alonso had gisteren na de kwalificatie al aangegeven dat die derde plek ver boven zijn macht was. De Aston Martin AMR24 doet het geweldig over één rondje in de kwalificatie, maar mist tempo in de race. "We gaan ons best doen", zei Alonso zaterdag na de kwalificatie. "Maar ik denk dat het lastig wordt om twee Ferrari's en McLarens achter me te houden. Als het morgen P7 of P8 wordt dan ben ik ook tevreden met het verloop van dit weekend."

Uiteindelijk waren het – behalve de usual suspects Max Verstappen en Sergio Pérez – inderdaad de twee Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, de McLaren van Lando Norris en de Mercedes van George Russell die Alonso voorbleven op het Shanghai International Circuit. "Een gekke race, er gebeurde zoveel", blikte de 42-jarige coureur uit Oviedo na afloop terug. "We hadden een uitstekende start en lagen in de eerste ronden op P2. Maar toen kregen we die safety cars die niet echt hielpen bij onze strategie. De anderen konden hun banden wat sparen en konden tot het einde doorgaan. Wij moesten nog een stop maken en dat was niet ideaal."

Alonso had bij die laatste stop alleen nog maar een set nieuwe zachte banden over. Niet een set waar hij het lang op zou kunnen volhouden, maar het gaf hem in ieder geval de gelegenheid om op het einde nog wel het extra punt voor de snelste raceronde veilig te stellen en zo zijn puntentotaal dit seizoen op 31 te brengen, goed voor een voorlopig achtste plaats in de ranking. "Al met al een goed weekend", was het eindoordeel van de tweevoudig wereldkampioen.