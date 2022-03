Na een lange winter gaat het Formule 1-seizoen 2022 dit weekend in Bahrein eindelijk van start. Er hangen nog heel wat vraagtekens in de lucht. Zijn de nieuwe auto’s daadwerkelijk beter om elkaar te volgen, wie komt er als grote winnaar uit de bus, welk team valt volledig door de mand en hoe gaat de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton verder?

Juan Pablo Montoya bracht afgelopen week een bezoek aan het Motorsport.com hoofdkwartier in Miami. Onze collega’s maakten van de gelegenheid gebruik om een aantal stellingen voor te leggen. Uiteraard begon het met de vraag wie als favoriet aan het nieuwe seizoen begint. Montoya wees Red Bull Racing als favoriet aan: “Het is interessant, want Ferrari lijkt elk jaar tijdens de wintertests heel erg sterk. Ik denk dat ze beter zijn dan vorig jaar. Red Bull lijkt erg sterk, echt heel erg sterk. Op de laatste dag kwamen ze nog met nieuwe updates voor de auto en werden ze nog sneller. Op dit moment lijkt dat de ‘car to beat’. De vraag bij Mercedes is of ze echt aan het sandbaggen zijn of dat ze echt problemen hebben. Misschien hebben ze wel wat problemen, maar ze zijn ook niet zo langzaam als ze laten blijken. Ze zijn echter niet zo snel als ze gehoopt hadden. De auto ziet er dan wel weer geweldig uit.”

Bahrein niet maatgevend voor het Formule 1-seizoen

Toch waarschuwt de Colombiaan dat de uitslag van het eerste raceweekend niet maatgevend hoeft te zijn. De unieke karakteristieken van het Bahrain International Circuit kunnen een verkeerd beeld schetsen: “Het is een lastig circuit, het past niet bij alle auto’s. We zullen dus moeten afwachten. Je kunt niet naar Bahrein gaan en zeggen dat de rangorde nu vaststaat. Daarvoor moeten we eerst naar een paar normale circuits, niet een circuit middenin de woestijn in de brandende zon waar het een miljoen graden is. In Bahrein is de degradatie enorm hoog. Een auto die goed met de banden om kan gaan, lijkt daar dus heel erg sterk. En misschien veel minder goed op alle andere banen. We moeten afwachten hoe dat uitpakt.”

