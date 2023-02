Voorpublicatie Het beste van Jack: Werken met Guenther Steiner

Door een verhuizing van de Nederlandse uitzendrechten is Jack Plooij sinds vorig jaar niet meer bij de Formule 1 werkzaam als pitreporter. Als commentator van Grand Prix Radio doet hij echter nog altijd verslag van de sport en dankzij zijn uitstekende contacten komt hij aan tafel bij het Ziggo Sport Race Café nog steeds regelmatig met een scoop. Zijn nieuwe boek Het beste van Jack is een bundeling van zijn mooiste verhalen, aangevuld met nieuw werk over zijn persoonlijke leven en de sport waar hij zoveel van houdt. In onderstaand hoofdstuk vertelt Plooij over de eigenzinnige Guenther Steiner en de bijzondere relatie die hij heeft met de Haas F1-teambaas.

Werken met Guenther Steiner

Guenther Steiner, wie is dat nou precies? Guenther komt uit Meran, een Italiaanse stad in het zuiden van Tirol. Zijn vader was slager. Hij ging studeren voor een engineeringdiploma, maar redde de opleiding uiteindelijk niet. Hij besloot naar België te verhuizen en ging daar in het leger. Ook was hij twee jaar lang monteur van het Mazda Rally Team Europe, in 1986 en 1988. Dat was bij het WRC-kampioenschap. Steiner klom heel snel op door de raceklassen en bleek een goede monteur. Hij ging aan het werk als assistent-manager bij een Italiaans team en werd in 1999 twee keer tweede in het Groep N-kampioenschap met een Mazda 323. De grote internationale successen bleven vooralsnog echter uit.

Iedereen kijkt altijd naar Engeland als grootste leerschool voor race-engineers, en daar was hij eigenlijk wel een beetje naar aan het lonken, onze Guenther. In 1997 deed hij een voorzichtig stapje richting Engeland. Hij ging aan de slag als teammanager van het All Star Rally-team, en dat bleek een goede beslissing, want hij won het Europees kampioenschap. Toen kwam de overstap naar Prodrive, die fantastisch voor hem was. In 2000 kon hij samenwerken met Colin McRae en Carlos Sainz Sr. Een van de mooiste resultaten was de tweede plek in het kampioenschap, en in 2001 deelde hij een mooie klap uit met de Ford Focus-rallywagen, door voor het tweede jaar op rij als tweede te eindigen.

Er kwam een nieuwe uitdaging op zijn pad, want er was iemand uit de Formule 1-paddock die zijn oog op Guenther Steiner had laten vallen: Niki Lauda. Lauda vond hem niet alleen slim bij het sleutelen aan auto’s maar ook organisatorisch sterk, en hij zag zijn managerskwaliteiten. Hij bood Steiner dus een rol aan als teambaas. Steiner werd uiteindelijk managing director bij Jaguar. Daar had hij een hoop gedoe met Ford. Er was niet genoeg geld, en ze vonden Guenther niet goed genoeg. Ook nam degene die in de Formule 1 wilde ontslag. In 2003 moest hij helaas het veld ruimen, en daarna ging hij naar Opel in Duitsland. Maar Niki Lauda en andere mensen in de Formule 1 hadden inmiddels kennisgemaakt met de nuchterheid van Guenther Steiner en zijn rechtdoorzee-aanpak. In 2005 werd hij dan ook gestrikt door Red Bull Racing. Hij werd er hoofd technische operaties en mocht de boel herstructureren omdat Red Bull net het team van Jaguar had overgenomen. Van 2005 tot 2008 bleef hij bij Red Bull werken, en in die tijd heeft hij het aantal werknemers opgeschaald van vijf naar meer dan tweehonderd.

In 2008 nam Guenther afscheid van het team, en hij richtte een eigen bedrijf op in Amerika, Fibreworks Composites. Dat houdt zich vandaag de dag nog steeds bezig met het maken van carboncomponenten voor raceauto’s. Alle racestoeltjes in Amerika komen bij Fibreworks Composites vandaan. Ook Gene Haas had zijn bedrijf in Amerika, en de twee kenden elkaar, want Steiner leverde producten aan het racebedrijf van Gene. Gene Haas wilde graag met Guenther Steiner samenwerken in de Formule 1, en dat zag Steiner ook wel zitten. In april 2014 werd hun deelname bevestigd; ze zouden in 2015 als team op de grid staan. Dat lukte uiteindelijk niet, en pas in 2016 deed het team van Haas mee. Het eerste seizoen hebben ze goed gescoord, daarna ging het niet zo lekker. Guenther Steiner is door de Netflix-documentaire Drive to Survive een grote ster geworden. Daarin zie je echt wie hij is. Er komt ook een legendarische uitspraak van hem voorbij: ‘We look like a bunch of wankers.’ Guenther zit bij Haas op een goede plek. Er is maar één persoon aan wie hij verantwoording hoeft af te leggen, en dat is Gene Haas. Die Gene Haas is een integere man en heeft met heel hard werken een gigantisch grote organisatie opgebouwd. Hij vindt het gewoon leuk om in de Formule 1 aanwezig te zijn.

Guenther Steiner heb ik leren kennen via interviews in de paddock. Hij is altijd eerlijk en houdt niet van getrut. Als hij een keer geen antwoord wilde geven, was hij daar heel stellig in, en dan ging ik ook niet proberen om via een andere weg toch nog antwoord op mijn vraag te krijgen. Guenther Steiner en Kimi Raikkonen waren de eersten die me opzochten na de affaire met de French fuck. Ik weet niet of jullie het je nog herinneren, maar ik was Lando Norris in 2020 aan het interviewen, die op de baan een akkefietje met Esteban Ocon had gehad. Dat was gedurende de coronatijd, dus we moesten afstand houden van de coureurs. Zoals de Formule 1 dat altijd regelt, was er tijdens de interviews in het vierkantje een andere raceklasse aan het rijden. Door de afstand en het geluid van de andere raceklasse was het lastig om elkaar te verstaan. Lando Norris stond voor mijn microfoon voordat we begonnen met het interview, maar alle lijnen naar Hilversum stonden al wel open. Ik liep een beetje te geinen met Lando, en op dat moment kwam Esteban Ocon achter hem langs, waarbij die twee elkaar een klein tikje met de voet gaven. Dus ik zei: ‘Heb je die French fuck nog kunnen naaien?’ Haha, lachen, knipoog. Daarna begonnen we met het interview. Maar wat gebeurde er nou? Een overijverige collega in Nederland plaatste die opname op internet, en dat werd door iedereen gezien en gelezen. Renault maakte er een hele toestand van en stuurde samen met een advocaat een boze brief naar mijn Ziggo-baas. Het FOM nam contact met me op, en ik heb het uitgelegd en beeldmateriaal opgestuurd. Uiteindelijk zou ik geband worden voor één race, en de French fuck mocht niet op televisie. Er werd schande van gesproken, en Renault bleef brieven naar Ziggo sturen. De mensen bij Ziggo namen het uitgebreid voor me op, maar ook Kimi Raikkonen deed dat. Hij kwam in de paddock naar me toe en sprak zijn verbazing uit dat ik geboycot werd. De tweede die me kwam supporten – je raadt het al – was Guenther Steiner. Hij kwam recht op me af gemarcheerd en moest lachen om het verhaal. Hij is op zo’n zelfde manier voor schut gezet door Netflix. Uiteindelijk heeft Esteban met een excuustweet alles goedgemaakt. Hij antwoordde op mijn excuustweet direct zoiets van: geen probleem, man! Excuses geaccepteerd. Ook hij kent het spel.

Qua onderling vertrouwen is Guenther Steiner al heel lang een goede vriend van me. Tegenwoordig heeft hij het wel heel moeilijk bij het team van Haas. Er is een klein budget, waar hij toch iets van moet maken. Dit jaar, tijdens het wisselen van de reglementen, had hij een strategie bedacht. Ze zouden tijdens de eerste vijf à zes races geen updates aan de auto doen en hem stapje voor stapje verbeteren gedurende het seizoen. Haas haalde door dat plan punten. Er zaten links en rechts wat mazzeltjes bij, maar aan het begin van het seizoen had niemand gedacht dat Guenther Steiners team het voor elkaar zou krijgen om niet laatste te worden.

Het team van Haas heeft de kleinste hospitality-unit van de paddock, maar we mochten er wel heerlijk komen eten. Dat kwam omdat een kok met wie ik al jaren bevriend was van Williams was overgestapt naar Haas. Zo gebeurde het dat ik via de achterdeur een portie kon bietsen. In de coronatijd was dat natuurlijk niet mogelijk, maar het waren fantastische momenten. Daardoor is de relatie met het team van Haas in een ongelofelijke stroomversnelling gekomen. Zeker toen er een nieuwe senior persofficier kwam, Stuart Morrison. Dat is een grote Schot, een gespierde gozer, met heel veel ervaring. In 1997 was Morrison persofficier van het Formula Palmer Audi Championship Season, daarna maakte hij de stap naar Edenbridge Racing, vervolgens ging hij aan de slag bij Stellar Management. Daarna heeft hij het racen even achter zich gelaten en acht jaar bij TW Steel gewerkt, een horlogebedrijf. In de tussentijd begon hij ook voor zichzelf. Hij heeft twaalf jaar lang SM-PR geleid en daar allerlei atleten ondersteund als mediabegeleider. De basis van het bedrijf lag in Montreal, Canada. Hij is er nog steeds owner van, maar zeven jaar geleden maakte hij de overstap naar Haas, om daar persofficier te worden.

Tegenwoordig is Morrison officieel senior persofficier, maar feitelijk werkt hij gewoon als head of communication. Hij bepaalt wat er bij Haas F1 naar buiten komt. Hij komt snel met antwoorden en is vrij direct. Na mijn afscheid in de Formule 1 hebben we besloten samen te gaan facetimen om vragen te beantwoorden, om die vervolgens uit te zenden op tv. Dat is op een aparte manier ontstaan. Ziggo Sport werd in 2022 rechteloos en we zijn op een accreditatie van Grand Prix Radio naar de wintertesten in Bahrein gevlogen, waar we met iedereen gezellig praatjes hebben gemaakt en hebben uitgelegd wat we gingen doen. Toen kwam Stuart met het idee om elke race te facetimen. Daarbij had hij op een gegeven moment een paar vragen over mijn opvolger. Haas-coureur Nikita Mazepin en ik hadden het professioneel gezien altijd goed met elkaar kunnen vinden. Je kunt van Mazepin vinden wat je wilt, met ‘Mazespin’, de bijnaam die hij kreeg omdat hij vaak spinde, en het Russische geld van zijn familie, maar ik kon qua karakter en gezelligheid ontzettend goed met hem overweg. Bij Guenther Steiner viel het goed dat ik hem ondanks zijn afkomst en geld alleen beoordeelde op zijn manier van racen en functioneren binnen het team. Mijn opvolger had niet de meest handige vragen gesteld aan Mazepin, en Stuart was heel benieuwd hoe dat nou precies zat en hoe zij op die plek terecht was gekomen. En wat het plan van Olav en mij zou worden.

Zo gebeurde het ook dat ik tijdens de Grand Prix van Nederland gezellig een weekendje met Guenther mocht optrekken. We hadden eerder al geregeld dat mijn socialmedianaam op de auto van Haas zou komen. Guenther zei toen live in de uitzending: ‘Als jij geen andere sponsor vindt, hebben we een deal.’ Vervolgens kwam mijn baas, Marcel Beerthuizen, naar me toe, en hij vroeg zich af of er niet iets gedaan kon worden met Ziggo als sponsor voor de Formule 1-auto van Haas. Tijdens de facetimegesprekken hebben Guenther en ik langzaam naar een sponsoring tijdens de Grand Prix van Nederland toegewerkt. Uiteindelijk is het logo van Ziggo op de halo geplaatst en hebben we een paar fans enorm blij kunnen maken met een bezoek aan de pitbox van Haas. Mick Schumacher wilde niks doen; hij lag onder vuur binnen het team en had geen afspraken met Ziggo en Nederland. Zijn manager is dezelfde als die van Michael Schumacher, zijn vader, en dat is niet de makkelijkste figuur. Als er geen belang is voor Mick, dan gebeurt het niet. Gelukkig was Guenther Steiner wel geïnteresseerd, samen met Kevin Magnussen, en ze kwamen naar de Beach Bar in Jack’s Beach House. Ik had ook nog met Stuart afgesproken dat ik op de zondag een interview mocht houden met Guenther Steiner, een ontbijtsessie. Het bleek uiteindelijk nog best een gedoe, want we hadden niet alle parkeerpassen en konden na de ontbijtsessie niet makkelijk terug bij Jack’s Beach House komen. Dat was voor Guenther geen probleem, en hij bood me een lift aan. De vriendschap heeft tot nog wel meer mooie dingen geleid. Zo mag ik met een cameraman komen kijken bij zijn bedrijf in Amerika.

Guenther Steiner is een mooie kerel, en hij heeft via de sponsor van Haas, een Nederlands kledingmerk, een aantal van zijn memorabele uitspraken op T-shirts gezet. Hij is een man van heel veel nadenken en weinig zeggen. Aan het eind van het seizoen was hij helemaal niet blij dat de meatball flag – een vlag die je kunt krijgen als een onderdeel van je auto loshangt en dusdanig gevaarlijk voor de andere coureurs kan zijn – wel bij Magnussen tevoorschijn was gehaald, maar niet vanwege de loshangende spiegel van Fernando Alonso. Hij werd zo boos dat hij besloot niet meer direct met de FIA te communiceren en er iemand van het team tussen te zetten.

Ze hebben zich bij Haas inmiddels al een aantal keer lelijk in de vingers gesneden, zoals met de sponsoring door Rich Energy. Er werd niet betaald, en Haas bleef zitten met een enorme schadepost. Ze hebben ook een vreselijk probleem gehad met Uralkali, een sponsor die door de vader van Mazepin was geregeld. Uralkali is een Russisch bedrijf, maar door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de consequenties die eraan hingen voor de Russische bedrijven wilde Haas snel van Uralkali als sponsor af. Uiteindelijk hebben ze in Amerika een nieuwe sponsor gevonden in Moneygram, een toonaangevend bedrijf in online transacties, en ze hebben voor meerdere jaren een deal getekend. Ik denk dat het betekent dat Haas wat langer in de Formule 1 zal blijven. [...]