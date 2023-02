Hij is dan niet meer als pitreporter in de paddock werkzaam, als commentator van Grand Prix Radio en stamgast van het Ziggo Sport Race Café is Jack Plooij nog altijd nauw betrokken bij de Formule 1. Daarnaast trok hij opnieuw met racemakker Olav Mol het land in met een theatershow, gaf hij fans in de aanloop naar de Dutch Grand Prix een kijkje achter de schermen tijdens de Backstagetour en werd er tijdens en rond het Formule 1-weekend in Zandvoort live televisie gemaakt vanuit Jack’s Beach House. Maar doordat hij niet hoefde te reizen, was er ook meer tijd voor andere dingen, zoals presentaties bij bedrijven, tv-optredens bij andere programma’s én een nieuw boek. Hoe Plooij het afgelopen jaar heeft meegemaakt, wordt in het boek beschreven in het hoofdstuk ‘Verslag doen vanuit de studio in plaats van de paddock’, dat hieronder in ingekorte vorm te lezen is.

Verslag doen vanuit de studio in plaats van de paddock

Een behoorlijke verandering in mijn leven is dat ik het afgelopen jaar niet meer hoefde te reizen, maar voor Grand Prix Radio gewoon vanuit de studio verslag kon doen. Grand Prix Radio is een initiatief van Olav Mol en Alexander Stevens, en het bestaat al een tijdje. Zakelijk is Alexander dag en nacht met het station bezig, en Olav Mol levert input en is de stem van de Formule 1-aanvullingen tussen de muziek door. Het wordt steeds professioneler en er komen steeds meer mensen bij die er echt verstand van hebben.

Een belangrijk moment voor het radiostation was toen Olav in Engeland bij het FOM de F1-radiorechten wist te bemachtigen. De videorechten waren weliswaar niet meer beschikbaar voor Ziggo, maar die radiorechten lagen er dus wel nog. Met Grand Prix Radio wilde Olav proberen om via de radio verslag te blijven doen. We kregen van Ziggo een aanbieding van drie jaar om te doen wat we al deden, dus praten in het café, samenvattingen inspreken en aan tafel zitten bij voor- en nabesprekingen. We hebben de rechten binnengehaald voor één seizoen, naar natuurlijk zijn Olav en Alexander druk bezig om dat te verlengen. Het zou mooi zijn als we ze net zolang behouden als onze deal bij Ziggo duurt. Dat is wel een heel gedoe, want de definitieve onderhandelingen worden telkens uitgesteld.

Het is zeker niet nieuw voor me om samen te werken met Olav Mol, maar we doen dat ineens in een andere setting. Op het circuit waren we met meerdere mensen, maar bij zo’n radioverslag zijn we eigenlijk maar met zijn tweeën aanwezig. De Grand Prix Radio-raceverslagstudio staat vlak bij Ziggo Sport, want tussen die twee plekken moeten we natuurlijk makkelijk heen en weer kunnen voor de uitzendingen. Voor we begonnen moesten er ook nog een aantal technische aanpassingen gedaan worden en moest er een geschikte locatie gezocht worden zodat de Grand Prix Radio-studio dicht bij de studio van Ziggo Sport lag.

Het was al vrij snel duidelijk dat Olav en ik samen de kwalificatie en de race zouden verslaan, maar hoe gingen we dat in Nederland precies doen? Op locatie was het helder: ik deed de interviews met de rijders en aanvullingen van- uit de pitstraat en de paddock, en Olav verzorgde het commentaar. Maar is er nog een rol voor een pitreporter als er geen pitstraat en paddock meer is? Olav bedacht al heel snel dat ik me meer op de details en de boordradio’s zou richten, en dan deed hij het algemeen verslag. We hadden nog wel mensen nodig voor de vrije trainingen, en we wilden jong talent de kans geven om zich te ontwikkelen. Als we bij Ziggo een verlenging van de televisierechten hadden gekregen, was het plan dat we jonge mensen om ons heen zouden verzamelen zodat de jongere generatie het over een paar jaar kon overnemen. Zo kwamen we tot de beslissing om Koen Bakker, die redactielid was van Ziggo Sport Formule 1 en bij Southfield werkte, in het diepe te gooien. Het is altijd erg fijn om een co-commentator naast je te hebben die een racer is, dus we hebben ook Bas Schothorst, Frans Verschuur en nog een aantal collega’s gevraagd om af en toe aan te schuiven. De opzet was dat Koen de eerste vrije training deed en ik de tweede vrije training en vervolgens samen met Olav de derde vrije training, de kwalificatie en de race. Grand Prix Radio ging op zoek naar wat sponsoring en het seizoen kon beginnen.

Onze plannen waren technisch gezien natuurlijk best lastig, want hoe maak je commentaar dat overal ter wereld aansluit op de videobeelden? Er werd een app bedacht met een slider, zodat je zelf het audiocommentaar kon vertragen of versnellen om het te synchroniseren met het videosignaal dat je voor je had. Dat werd wereldwijd zeer goed ontvangen. De app ontwikkelen was nog wel een hele uitdaging. Uiteindelijk is er een grote sponsor aangetrokken, Toto, die het wel een mooi idee vond. Zo kwam er extra geld om dat project te professionaliseren.

Samenwerken met Olav in de studio is in sommige opzichten hetzelfde als samenwerken op het circuit, maar je hebt een heel andere dagindeling. Tijdens een raceweekend was ik vroeger altijd vijf dagen lang 24/7 bezig om interviews voor te bereiden en te communiceren met collega’s: waar leeft er iets? Nu moet ik mijn informatie halen uit verhalen die gepubliceerd worden. Relaties blijven erg belangrijk, en gelukkig heb ik nog wel een aantal journalisten die goede kennissen zijn en me informatie sturen. Ook communiceer ik nog steeds met alle persmedewerkers van alle teams en krijg ik het voor elkaar om Facetime-interviews te regelen. Ook met heel grote namen als Guenther Steiner [...]. Dat zijn natuurlijk belangrijke bouwstenen waarmee we in Nederland nog steeds door kunnen bouwen, want zo kunnen we in de voorbeschouwingen leuke dingen brengen. Ik heb niet het gevoel dat we achterblijven.

Het enige vreemde is dus dat de vrijdag, zaterdag en zondag niet meer zo compleet in het teken staan van de Formule 1. Je gaat gewoon naar huis na een werkdag, wat overigens ook positief is, want je kunt dan naar de verjaardag van je kleinkinderen of dochter. [...] Een ander voordeel van in Nederland zijn is dat je beschikbaar bent om hier en daar leuke verhalen te komen vertellen. Olav doet dat niet, want hij gaat tussen de races door terug naar zijn huis in Spanje. Voor mij zijn de aanvragen echter niet aan te slepen [...]. Ik heb een hoop prachtige verhalen die ik met foto’s en filmpjes kan ondersteunen. Een ander groot voordeel van in Nederland zijn is dat ik meer tijd heb gehad voor wat jij nu in je handen hebt, dus een boek. Op dit moment heb je het laatste boek vast dat ik voorlopig ga maken. Er staan verhalen in die vroeger opgeschreven zijn, maar ook verhalen die in het hier en nu spelen, en ik denk dat het een mooie verzameling is geworden.

Ook heel leuk is de theatertour die Olav en ik bedacht hebben. Het idee was om samen vlak voor en vlak na een raceweekend de fans die ons niet kunnen zien toch nog aan ons te binden. De tour is in 2018 ontwikkeld in samenwerking met het management van Youp van ’t Hek, en uiteindelijk hebben we zoveel mooie voorstellingen door het land kunnen maken dat we besloten om er dit jaar nog een paar te verzorgen. [...] Met een aangepast verhaal zijn we opnieuw door het land gegaan. Dat was soms best bizar, want we kwamen opeens in gedeeltes van Nederland waar we nog nooit geweest waren. Op donderdagavond hadden we vaak de theatershow, en op vrijdag, zaterdag en zondag gingen we dan aan de slag met het raceweekend. Tijdens de show konden we dus al vooruitblikken op de race.

Totdat er opeens een nieuwe rechtenhouder was en iemand van die organisatie een keer een voorstelling bekeek, wat foto’s maakte en die doorstuurde naar het FOM in Engeland. Begin dit jaar kregen we brieven van de advocaten van het FOM waarin stond dat we onrechtmatige beelden lieten zien waar we geen rechtenhouder van waren. Er werd ons gevraagd om ofwel een verzoek in te dienen om de beelden te mogen gebruiken ofwel de beelden te schrappen. Ik dook even in mijn mailbox om te kijken naar de afspraken die ik ooit heb gemaakt met de heren van het FOM. Er stond dat we een aantal beelden mochten gebruiken en dat dat niet op papier gezet hoefde te worden. Ik heb diezelfde tekst teruggestuurd naar de FOM-medewerker met wie ik die afspraak had, en toen kreeg ik via weer een andere persoon het antwoord dat destijds Ziggo de rechten had, waardoor het prima was, maar dat de rechten nu bij iemand anders lagen en het dus niet meer prima was. We moesten de naam van onze theatershow aanpassen, en ook het logo. Toen brak wel een beetje de pleuris uit, want de details van zo’n voorstelling worden lang van tevoren ingediend bij de theaters, zodat die er reclame voor kunnen maken bij hun publiek. Dat moest allemaal aangepast worden. Het liep erop uit dat de naam van De Formule 1 Theatershow veranderd werd naar De Race Theatershow. We gebruikten ongeveer hetzelfde logo als Grand Prix Radio, hebben nieuwe foto’s gemaakt, en onze producent heeft bij dat alles een enorm belangrijke rol gespeeld. Er moest snel worden geschakeld om de show om te gooien. We hebben het met zijn allen gefikst en moesten vervolgens laten zien dat we het daadwerkelijk aangepast hadden. Het is nu al drie maanden stil, dus ik denk dat het wel goed zit. [...]

Uiteindelijk werd onze theatershow gespot en kwamen we terecht bij de circuitdirectie (lees: Robert van Overdijk). Ze wilden voor de mensen die geen kaartje voor de Grand Prix van 2021 hadden bemachtigd toch iets leuks organiseren, dus ik ben met de directeur gaan brainstormen, en we kwamen met het idee van de Backstagetour. Want zou het niet leuk zijn als fans tijdens het opbouwen van de Grand Prix toegang kregen tot het circuit om te zien hoe dat verliep, en als we ze dan een leuk verhaaltje konden vertellen? [..] Helaas werd de tour in 2021 heel laat nog afgeblazen. Robert van Overdijk belde me en zei: ‘Jack, het is te kort dag. We krijgen het niet voor elkaar om het allemaal in te vullen, en we zijn zo druk met andere zaken. Dus we moeten het een jaar opschuiven.’ [...] Dat Robert van Overdijk persoonlijk die eerste ronde afbelde: hulde. Ik vind dat een zakelijk contact én vriend ook een belletje moet doen als het een keer niet zo leuk is. Dat is iets wat we de directeur van de huidige rechtenhouder nog steeds verwijten: hij heeft ons nooit gebeld, en dat vind ik zo zwak. Toen Robert van Overdijk belde, zei hij wel direct dat ze er volgend jaar voor zouden gaan. In eerste instantie dacht ik: van uitstel komt afstel. Maar hij hield zijn woord en belde in maart al op.

Zo gebeurde het dat we de afgelopen Grand Prix twaalf dagen lang mensen hebben ontvangen op het circuit. Wat een feest was dat. Iedereen was zo blij om met de eigen auto over het circuit te kunnen rijden waar veertien dagen later de Grand Prix van Zandvoort gehouden zou worden. Het was ook erg fijn om met Jan Lammers en Rick Winkelman samen te werken en de fans mooie verhalen te vertellen. We konden allerlei prachtige geheimen delen en een afsluitende foto met mensen maken, en ze gingen met een grote glimlach in het donker terug naar huis. De Backstagetour is een van de leukste projecten die we hebben kunnen doen omdat we niet meer op reis waren. Als we nog pad waren, was zoiets bijna onmogelijk geweest.

In de periode van de Grand Prix van Zandvoort gingen we dus van de Backstagetour door naar Jack’s Beach House en kwamen we uitgeput thuis. De andere races hebben we afgewerkt in onze eigen studio, heerlijk op ons gemak. Het bijzondere is dat vlakbij, in de Ziggo Sport-studio, de mensen zitten die al de andere sporten verzorgen. Ik heb dus vaker met Ruud Gullit, Jan van Halst en Marco van Basten kunnen koffiedrinken dan ooit. Vroeger zou ik nooit zo gezellig over het voetbal hebben kunnen kletsen in de aanloop naar het WK. En wat bleek? Die voetballers, Ruud Gullit en Marco van Basten, genoten ook van de Formule 1. Zij keken ook, en ze luisterden naar onze verslagen bij Grand Prix Radio. Ik hoop dat het lukt om de radiorechten nog een hele tijd te behouden en dat er nog veel meer mooie dingen op ons pad komen. Thuis verslag doen is eigenlijk best leuk.