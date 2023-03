Nick Chester begon in 1994 in de Formule 1 bij het team van Simtek, waarna hij in 1995 de overstap maakte naar Arrows, waar hij als performance engineer werkte met Damon Hill en Pedro Diniz en later de race-engineer was van Mika Salo en Pedro de la Rosa. In 2000 ging hij aan de slag bij Benetton, dat vanaf 2002 door het leven ging als het fabrieksteam van Renault. Daar werkte hij zich op tot hoofd van de Vehicle Performance Group en leverde in die hoedanigheid een belangrijke bijdrage aan de wereldtitels die in 2005 en 2006 werden behaald met Fernando Alonso. In 2012, het team heette inmiddels Lotus, werd hij engineering director om een jaar later James Allison op te volgen als technisch directeur. In 2020 verliet Chester 'Team Enstone' dat op dat moment weer als Renault meedeed.

Chester werd technisch directeur van het Mercedes Formule E-team, dat twee seizoenen achter elkaar kampioen werd, met Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne. Hij bleef bij het team nadat de inschrijving van Mercedes was overgenomen door McLaren, maar is daar inmiddels vertrokken. McLaren heeft Chris Dyer, die eerder de race-engineer van Michael Schumacher was bij Ferrari, aangenomen om de technische afdelingen van de Formule E en Extreme E te versterken.

Mogelijk dat Chester op termijn weer terugkeert in de Formule 1, want Motorsport.com heeft vernomen dat Andretti de Britse engineer heeft overgehaald om technisch directeur te worden bij het nieuw op te richten Amerikaanse F1-team. Andretti liet begin dit jaar weten met Cadillac in de koningsklasse van de autosport te willen stappen en heeft zich officieel bij de FIA gemeld als geïnteresseerde partij voor een plek op de Formule 1-grid. Sindsdien is duidelijk geworden dat de bestaande teams het bedrag dat een nieuwkomer als vergoeding moet betalen aan de tien reeds actieve deelnemers, willen verhogen van 200 naar 600 miljoen dollar.

Het is nog niet zeker of die verhoging er daadwerkelijk komt, maar intussen lijken de voorbereidingen bij Andretti op een Formule 1-avontuur gestaag verder te gaan. Zo wordt de fabriek in Indiana momenteel uitgebreid, worden er engineers gerecruteerd die Banbury als standplaats krijgen en is volgens informatie van Motorsport.com Chester dus aangetrokken om de technische kant van het verhaal te leiden.

Motorsport.com heeft Andretti om een reactie gevraagd aangaande het aantrekken van Chester, maar vooralsnog geen reactie mogen ontvangen.