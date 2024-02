Voormalig sportief directeur FIA keert als consultant terug bij F1

Begin 2023 verruilde Steve Nielsen de Formule 1-organisatie nog voor de FIA om daar als sportief directeur aan de slag te gaan. In die functie werkte hij nauw samen met wedstrijdleider Niels Wittich om de efficiëntie van de operatie te verbeteren, maar na afloop van het afgelopen F1-seizoen legde hij zijn taken neer om een consultancy-bedrijf op te zetten. Op die manier keert Nielsen in 2024 dus als consultant terug bij F1. Hoewel hij deze week aanwezig is bij de wintertest in Bahrein, treedt hij niet fulltime in dienst bij de koningsklasse. Naar verluidt kan hij daardoor ook samenwerken met andere cliënten, zoals circuits.

Nielsen trad in augustus 2017 voor het eerst in dienst bij F1, waar hij als sportief directeur een van de eerste aanwinsten was van Ross Brawn onder het bewind van Liberty Media. De voormalig politieman deed veel verschillende dingen tijdens zijn dienstverband. Zo was hij betrokken bij de ontwikkeling van de sportieve reglementen, maar ook had hij een operationele rol tijdens raceweekenden. Nielsen werkte eveneens samen met circuits over de hele wereld en speelde een belangrijke rol tijdens het hervatten van het F1-seizoen 2020 tijdens de coronapandemie. Hij hielp mee de kalender te vullen met nieuwe of lang afwezige circuits zoals Imola, Nürburgring, Qatar en Istanbul en zorgde ervoor dat deze circuits in staat waren om een Grand Prix te organiseren.

Voordat Nielsen in dienst trad bij F1 en de FIA, groeide hij uit tot een gerespecteerd figuur in de paddock. Hij begon zijn F1-loopbaan in de jaren 80 als vrachtwagenchauffeur bij cateringfirma MSL, om later vooral als teammanager of sportief directeur aan de slag te gaan bij achtereenvolgens Team Lotus, Tyrrell, Benetton/Renault, Honda, Arrows, Caterham, Toro Rosso en Williams. Die laatste renstal verliet hij half 2017 om bij F1 zelf in dienst te gaan.