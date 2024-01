Voormalig sportief directeur Alpine op weg naar AlphaTauri

34 jaar lang maakte Alan Permane deel uit van het Formule 1-team uit Enstone, dat door de jaren heen onder namen als Benetton, Renault, Lotus en Alpine door het leven ging. Hij moest echter, net als teambaas Otmar Szafnauer, na de Grand Prix van België zijn koffers pakken. Permane wordt gewaardeerd binnen de paddock en heeft veel ervaring opgedaan in de Formule 1. Hij maakte bovendien deel uit van het succes van het team uit Enstone, met de wereldtitels van Michael Schumacher bij Benetton en Fernando Alonso bij Renault als enkele hoogtepunten. Daardoor was de Britse ingenieur altijd al een interessante optie voor concurrerende teams.

Die interesse is dusdanig groot geweest, dat Permane al een volgende bestemming lijkt te hebben gevonden. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is vanuit AlphaTauri dat er wijzigingen in het personeel aanstaande zijn, heeft Motorsport.com vernomen dat Permane op weg is naar het zusterteam van Red Bull Racing. Dat zou geen grote verrassing zijn, aangezien de 56-jarige ingenieur in 2023 nog geprezen werd door Red Bull-teambaas Christian Horner. "Hoewel ik nooit met Alan heb gewerkt, denk ik dat er respect moet zijn voor iemand die 34 jaar hard heeft gewerkt en betrokken is geweest bij de wereldtitels van Michael Schumacher en Fernando Alonso", zei Horner na de bekendmaking van zijn vertrek. "Hij was een vaste waarde in de periodes dat het team onder bewind stond, daaruit kwam en van eigenaar veranderde. Hij was in die periode een constante. Dat verdient respect en erkenning. Ik weet zeker dat hij, net als Otmar, niet zonder werk komt te zitten. We gaan ze zeker nog in de pitstraat zien."

Voor AlphaTauri belooft het hoe dan ook een jaar van verandering te worden, aangezien de teamnaam zou moeten veranderen na de reorganisatie die vorig jaar is ingezet. Als onderdeel daarvan nam het afscheid van teambaas Franz Tost om Laurent Mekies, voormalig sportief directeur van Ferrari, over te nemen en op die positie neer te zetten. Daarnaast heeft de renstal uit Faenza in Peter Bayer, voormalig FIA-werknemer, een nieuwe CEO aangenomen. Voor de lancering van de Formule 1-bolide voor 2024 zal AlphaTauri haar nieuwe identiteit en sponsoren onthullen.