Voormalig Red Bull-junior Crawford: "Marko is heel rechttoe rechtaan"

Vier jaar lang maakte Jak Crawford deel uit van het Red Bull-opleidingsteam. Dit jaar gaat de 18-jarige Amerikaan beginnen aan zijn tweede seizoen in de Formule 2, nu dus zonder die Red Bull-kleuren. Hij heeft veel ervaring opgedaan in het opleidingstraject en gaat in gesprek met RACER in op de samenwerking met Helmut Marko, die door velen gevreesd wordt om zijn harde aanpak. "Het moeilijkste is natuurlijk de druk die op je gelegd wordt, evenals de verwachtingen", legt Crawford uit. "Hij heeft veel vertrouwen in zijn coureurs, maar hij verwacht ook veel."

Wat het volgens de jonge Amerikaan ook lastig maakte, is het feit dat Marko dusdanig druk is, dat het soms lang wachten is totdat er duidelijkheid komt van zijn kant. "Soms, als je niet in de F2-paddock bent en weet wat er gaande is, kan het moeilijk zijn om iets te zeggen over de teamprestaties of de prestaties van de coureurs en dat soort zaken", zegt Crawford. "Dat kan een rol spelen in hoe hij dingen ziet. Maar het laatste wat je wil is dat je een slecht weekend hebt gehad om dan een telefoontje te krijgen van Helmut, die zegt dat hij je wil spreken."

Kampioenschap winnen

Volgens Crawford zijn die gesprekken met Marko 'erg kort' omdat hij 'erg rechttoe rechtaan' is. "Soms is hij heel eerlijk. Dat is de juiste manier om het te zeggen. Soms kan hij zo eerlijk zijn dat het onredelijk overkomt, maar dat is niet zo erg. Voor mij was het altijd heel kort en rechttoe rechtaan. Helmut is heel recht door zee met wat hij wil en in principe wisten we het altijd rond de Grand Prix van Oostenrijk", doelt hij op nieuws voor de toekomst. "We gingen dan naar Helmut om de raceplannen te bespreken. Dat was elk jaar wat anders vanwege corona en dat soort dingen. Ik herinner me heel specifiek dat één [gesprek] via de telefoon plaatsvond en de ander in persoon."

Marko heeft veel connecties in de Formule 1-paddock, waardoor hij Crawford ook kon helpen aan tests in de opstapklassen. Hij noemt als voorbeeld het seizoen 2020, toen hij een telefoontje kreeg van Marko. "Hij zei: 'We willen dat je over twee weken in de F3 test met Hitech. Ik dacht: 'Oké'. Het jaar erop reed ik voor Hitech!" Ook toen hij benieuwd was naar de plannen voor 2022 was Marko hem al een stap voor. "Hij zei meteen: 'Ik heb een deal voor je geregeld om volgend jaar met Prema in de F3 te rijden.' Dat was het. Het gebeurt snel. Elk keer heb je aan het begin van het jaar een gesprek met hem, meestal voor de eerste race of de donderdag voor het eerste weekend en dan geeft hij je een doel mee. Volgens mij is er géén jaar geweest waarin hij me niet heeft verteld dat hij wilde dat ik het kampioenschap zou winnen! Dat was dus zijn doel, elk jaar weer. Dit jaar misschien niet, want toen was het top-drie", doelt hij op 2023.