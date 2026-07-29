Voormalig Red Bull-insider waarschuwt voor risico op 'professionele burn-out' door F1-kalender

Voormalig Red Bull monteur Calum Nicholas heeft gewaarschuwd dat Formule 1-personeel te maken krijgt met "echte professionele burn-out" door de uitgebreide kalender.

Tijdens het Grand Prix weekend in Hongarije werd bekendgemaakt dat de Grand Prix van Bahrein, die eerder in april samen met de Grand Prix van Saoedi-Arabië was geannuleerd vanwege het conflict in het Midden-Oosten, van 2 tot en met 4 oktober in Maleisië zal worden verreden.

In de Red Bull [Talking Bull-podcast] benadrukte Nicholas het belang van een balans tussen commerciële groei en het welzijn van reizend personeel en hun families.

"Je moet een balans vinden," zei Nicholas. "Aan de ene kant wil ik zoveel mogelijk races zien, maar ik zeg dit wel als iemand die nu weet dat hij niet in de garage staat om dat werk te doen."

"Wat je moet onthouden, vooral richting het einde van het seizoen, is dat professionele burn-out echt bestaat. Het is allemaal mooi en aardig om te zeggen: ‘Nou, je had eerder in het jaar vrij,’ maar er komt gewoon een punt waarop de werkdruk te veel kan worden.

"Ik herinner mensen er altijd graag aan dat het niet alleen gaat om degenen die naar de races reizen. Het gaat om alle mensen thuis, de families die proberen het werkend te krijgen, die offers brengen zodat zij weg kunnen zijn. Hoe graag ik ook zoveel mogelijk races terug op de kalender wil zien, ik denk wel dat we een beetje voorzichtig moeten zijn."

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

F1-teams hebben met de uitbreiding van de kalender naar 24 races rotatiesystemen ingevoerd. De renstal uit Milton Keynes introduceerde in 2025 een initiatief waarmee monteurs een vast aantal races kunnen kiezen om over te slaan.

"Teams hebben dus hun eigen initiatieven," vervolgde Nicholas. "Voor ons hier bij Red Bull zijn we in 2025 begonnen monteurs de mogelijkheid te geven om een paar races per jaar vrij te nemen. Ze hebben de mogelijkheid om dat te plannen en hun races te kiezen, zodat ze het kunnen laten werken met familie en kinderen en al dat soort dingen.

"Het is belangrijk dat teams dat blijven doen. Voor Formula 1 en de manier waarop we kijken naar hoe we races plannen, gaat het gewoon om dat zo efficiënt mogelijk te maken zonder heen en weer over de wereld te springen. Dat helpt mensen echt.

"Bijvoorbeeld, de triple-header Oostenrijk, Groot-Brittannië en België is een van de betere, omdat je niet ver gaat, toch? De vluchten zijn echt kort en dat helpt. Toen we Vegas, Qatar en Abu Dhabi deden, eiste dat een veel grotere tol.

"Het is een lange afstand over de wereld, en er is de jetlag en al dat soort dingen. Het is dus belangrijk om naar de kalender te kijken wanneer we weten dat we zoveel races gaan hebben, en zo goed mogelijk te plannen om zoveel mogelijk van die stress bij de mensen weg te nemen als we kunnen. Ik denk dat dat belangrijk is."