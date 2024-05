Het is het Formule 1-team van Mercedes dit seizoen weer niet gelukt om de aansluiting bij de top te vinden. Ondanks dat de Duitse renstal met de W15 een compleet andere filosofie heeft gebruikt vallen de prestaties flink tegen. In het constructeurskampioenschap moet het team het bijvoorbeeld doen met een vierde stek, achter Red Bull Racing, Ferrari en McLaren. Paddy Lowe, die tussen 2013 en 2017 in de technische leiding bij het team zat, ziet dat Mercedes de slechte prestaties aan zichzelf te danken heeft. "Ze hebben verschillende verkeerde keuzes gemaakt op aerodynamisch gebied", vertelt de ingenieur in een interview met Motorsport.com.

Mercedes wijst bij de prestaties vooral na de manier waarop de resultaten in de fabriek niet overeenkomen met wat er op de baan gebeurt. Lowe heeft dat in zijn tijd ook meegemaakt. "De middelen die ze gebruiken zijn het hypermodern, maar de windtunnels en de CFD hebben zo zijn gebreken. Alle teams zullen dat erkennen", aldus de Brit. "Het is daarom altijd risicovol om een weg in te slaan. En als dat dan de verkeerde blijkt te zijn, dan wordt herstellen heel moeilijk. Dat zien we nu bij Mercedes. Het is simpelweg lastig om op korte termijn te herstellen."

Komt Mercedes er weer bovenop?

Mercedes doet er alles aan om weer vooraan mee te doen. Lowe hoopt ook dat het gaat lukken, maar heeft nog zo zijn bedenkingen. "Ze kunnen het halen of niet. Het kan ook nog slechter worden. Dat is het fascinerende aan deze sport en het zorgt ervoor dat kampioenen komen en gaan", aldus de 62-jarige. "In 1992 waren we bij Williams heel blij dat we McLaren versloegen, iets wat tot dan toe onmogelijk leek. We durfden daar niet in te geloven, maar uiteindelijk hadden we wat veranderd waardoor het ons toch lukte."

Volgens Lowe moet Mercedes vooral alles er aan doen om ervoor te zorgen dat in 2026 de zaken goed voor elkaar zijn. "Dan zal er flink wat opgeschud worden en Mercedes moet hopen dat zij dan de boel in de war kunnen schoppen", besluit hij.