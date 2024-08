Nog negen races en dan zit het huwelijk tussen Mercedes en Lewis Hamilton erop. De Brit verlaat zijn huidige werkgever na een zeer succesvolle samenwerking. Zo eiste de recordkampioen zes wereldtitels op in dienst van Mercedes en won hij meer dan tachtig Formule 1 Grands Prix bij de formatie uit Brackley. Voormalig Mercedes-topman Paddy Lowe verwacht dat Hamilton bij Ferrari gemotiveerd aan de start staat. "Ik kan dat niet voorspellen, maar ik zou zeggen dat de overstap naar Ferrari motiverend werkt", vertelt de Brit in de Autosport-podcast James on F1. "Ik denk dat iedereen in zijn carrière wel een keer bij Ferrari wil werken. Mij is het nooit gelukt, maar ik wilde ook niet onder die druk staan. Ik heb maar een keer een rode broek aangehad, dat was toen Marlboro [als sponsor bij McLaren in begin jaren 90] erop stond."

Niet alleen Hamilton krijgt een boost van het werken bij de Italiaanse renstal, Lowe verwacht dat het vice versa net zo zal zijn. Een vergelijkbare situatie had hij bij Williams in 1991 meegemaakt. "Toen verliet Nigel Mansell Ferrari om naar Williams te gaan. Dat motiveerde ons enorm, want we wisten dat we een coureur hadden die zijn werk zou doen als we hem een goede auto zouden geven. Daar hadden we geen twijfel over", herinnert hij zich. "En dat werkt zo door. We voelden de verantwoordelijkheid om hem die goede auto te geven. De mensen wilden tien keer harder werken. Daarmee zeg ik niet dat ze nu niet hard werken, maar ze willen als ze een meervoudig kampioen in het team krijgen een extra stap zetten."

Hamilton kan volgens Lowe ook wat toevoegen aan het team, maar stelt dat de rol van een coureur niet te groot gemaakt moet worden. "Journalisten spreken over zijn technische kennis, maar het zijn coureurs, geen ingenieurs. Ze kunnen wel hier en daar wat suggesties doen", aldus de ervaren technicus, die tegenwoordig een bedrijf in duurzame brandstof leidt. "We trekken een coureur aan omdat hij snel is en vooral goed onder druk kan rijden en kan vechten in een race. We hoeven ons nooit zorgen te maken of Lewis het maximale uit de auto weet te halen."