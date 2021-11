Voormalig Mercedes-teambaas schrijft Hamilton nog niet af

Max Verstappen deed met een overwinning in Mexico goede zaken voor de wereldtitel. De voorsprong op Lewis Hamilton is daardoor opgelopen tot negentien punten met nog vier races te gaan, waarvan de eerste dit weekend plaatsvindt in Brazilië. Het circuit van Interlagos is ook gunstig voor de Red Bull-formatie, maar desondanks wil Haug nog geen voorschot nemen op de wereldtitel van Verstappen.

“De meerderheid van de neutrale fans zal waarschijnlijk denken dat er geen kans meer komt voor Hamilton, maar ik zie dat toch anders”, vertelde Haug bij Sky Sports Duitsland. “Dat is niet op basis van traditie, maar wel omdat ik weet wat een team en coureur kunnen bereiken. Je kunt zelfs met een superieure wagen en een betere strategie punten blijven weggooien. Hamilton is gemotiveerd om in de aanval te gaan, het team is ook zeer zeker gemotiveerd om er nog wat van te maken.”

Wel geeft de oud-teambaas toe dat Verstappen de bovenhand heeft. Hij is benieuwd naar de manier waarop Verstappen de komende races gaat aanpakken. “Duidelijk is echter dat de voortekenen in het voordeel van Verstappen zijn, al kan dat ook weer druk met zich meebrengen”, vervolgde Haug. “Hoe meer voortekenen er zijn, hoe lastiger het wordt. Verstappen is een koele gast, maar op een gegeven moment kan dat ook keren. De meest rustige coureurs hebben dat al ervaren, denk aan Hamilton, Raikkonen en Alonso. Ik waag me niet aan een voorspelling, maar als alles hetzelfde blijft zoals nu denk ik dat de voortekenen in het voordeel van Verstappen en Red Bull zijn. De realiteit kan natuurlijk altijd anders zijn.”