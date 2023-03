Tegenwoordig wordt er volop gesproken over de dominantie van Red Bull, maar nog niet zo lang geleden was het Mercedes dat met kop en schouders boven de rest van het veld uitstak. Het team uit Brackley kwam in 2014, toen er een hybride V6-motor in de Formule 1 werd geïntroduceerd, met zo’n sterke power unit op de proppen dat deze zelden op vol vermogen hoefde te worden ingezet. Uit vrees voor regelveranderingen werd zelfs gepoogd om de ware kracht van de motor te verhullen.

“Ik begrijp niet waarom het een geheim zou moeten zijn, aangezien iedereen het toch al vermoedde, maar in 2014 hadden we zo’n grote voorsprong dat we de motor een groot deel van de tijd niet op vol vermogen hoefden te laten lopen”, zegt Paddy Lowe in een interview op het YouTube-kanaal van onze zustertitel Formel1.de. “Dat is een fantastisch stukje geschiedenis, als ik eerlijk ben. Ik geloof niet dat er eerder een team is geweest dat zo met het vermogen kon spelen doordat het zo’n grote voorsprong had.”

“Williams had in 1992 een auto die op een normale dag 2 seconden per ronde sneller was dan de concurrentie, zeker in de handen van Nigel Mansell. Maar daar viel minder aan te tunen”, vervolgt Lowe. “Bij Mercedes was de situatie echter zo dat je het kon instellen aan de hand van de voorsprong die je op een bepaalde dag nodig had. En dat gebeurde dat seizoen bij een behoorlijk aantal races.”

Twee jaar terug sprak Lowe ook al eens over de motorische voorsprong van Mercedes tijdens een aflevering van de Beyond the Grid-podcast. Hij vertelde toen dat de teamleiding er in 2014 voortdurend op wees dat Mercedes er niet te sterk uit moest zien, omdat de regels dan mogelijk in het nadeel van het merk met de ster zouden worden veranderd. Teambaas Toto Wolff reageerde destijds na een vraag van Motorsport.com: “Paddy moet op een andere plek geweest zijn dan ik. Je gaat niet een motor terugschroeven alleen maar om de regels in jouw voordeel aangepast te krijgen. We waren gewoon heel competitief in 2014. Dat heeft iedereen kunnen zien. En er was net een nieuw reglement in werking getreden waaraan toch niets veranderd zou worden. Maar misschien dat Paddy die indruk had, dat zou kunnen.”

In gesprek met Formel1.de zegt Lowe over de dominantie van Mercedes in 2014: “Het was niets om je voor te schamen. De mensen in Brixworth [waar de F1-motoren van Mercedes worden gebouwd] hadden gewoon fantastisch werk verricht met de ontwikkeling van de motor. En als je het gaat analyseren dan vond dat zijn oorsprong in een geweldige strategie die al vele jaren daarvoor was uitgestippeld in Stuttgart. Voor ik bij het team kwam, werkte ik twintig jaar bij McLaren en een groot deel van die periode was Mercedes onze motorleverancier. Dus ik weet hoeveel werk er is gestoken in de faciliteit in Brixworth, wat uiteindelijk de motor voor 2014 opleverde. Die krachtbron is een van de grootste successen van Mercedes in de autosport. En het team heeft daar optimaal van geprofiteerd, waardoor de andere motorleveranciers dat jaar in verlegenheid werden gebracht.”