Voormalig Mercedes-CEO: "Schumacher was vaderlijk voor Rosberg"

Mercedes nam in 2010 Brawn GP over, dat een jaar eerder met Jenson Button het coureurs- en constructeurskampioenschap had gewonnen. Destijds moest het team nog vier jaar wachten op de eerstvolgende wereldtitel door een dominante fase van Red Bull, maar het timmerde hard aan de weg en beschikte naast Nico Rosberg ook over zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Tussen de twee Duitsers werden echter veel psychologische spelletjes gespeeld, zo beweerde Rosberg later. Zijn teamgenoot had in zijn tijd bij Ferrari al een zekere reputatie opgebouwd en leek dat bij Mercedes gewoon voort te zetten. Zo kon hij ook een vijandige houding aannemen naar zijn eigen teamgenoten.

Een van de momenten die Rosberg zich nog goed kon herinneren, speelde zich vlak voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco af. Hij moest nodig naar het toilet, waar er in de garage maar één van was, maar ontdekte dat Schumacher deze bezet hield. Volgens Rosberg deed zijn toenmalige teamgenoot dat bewust om paniek te zaaien. Rosberg had met een volle blaas aan de kwalificatie moeten beginnen en koos daarom voor een emmer in de paddock. Het moment had ook invloed op de kwalificatie van Rosberg, zo vertelde hij De wereldkampioen van 2016 zei dat hij constant met dergelijke spelletjes te maken kreeg. Toch is dit één kant van het verhaal, en gezien de toestand van Schumacher zal er waarschijnlijk nooit een tweede kant komen.

Nick Fry werkte in die tijd als CEO bij Mercedes en zet zijn vraagtekens bij de verhalen. "Ik weet niet precies wat er waar is, maar het zou mij verbazen als het wel waar was. Ik heb nooit psychologische spelletjes gezien tussen de twee rijders, maar juist het tegenovergestelde: Michael had een vaderlijke benadering. Hij was een geweldige teamspeler", vertelt hij in de podcast Flat Chat. "Schumacher wist dat hij alleen zijn uiterste best kon doen als hij het voor elkaar kreeg om anderen dat ook te laten doen. Daarom was hij zo lang zo succesvol."

Volgens Fry heeft Schumacher die laatste eigenschap gemeen met zijn opvolger, Lewis Hamilton. De voormalig CEO is ervan overtuigd dat het geen PR-gerelateerde overweging is om zijn team na een zege over de boordradio te bedanken. "Hij weet dat hij niet kan winnen tenzij iedereen in Brackley het perfect doet. Michael, een meester in de F1, begreep dat ook."

