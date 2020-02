Voormalig Honda CEO: "Hamilton kon met Honda F1-debuut maken"

Nick Fry, voormalig directeur van Mercedes Formule 1-team en van Honda Racing, heeft onthuld dat er al ruim voor het daadwerkelijke debuut van Lewis Hamilton gesprekken plaatsvonden tussen hem en een zeker F1-team. Was hij niet naar McLaren gegaan, dan had hij de stap naar de koningsklasse namelijk met het fabrieksteam van Honda kunnen maken. Een bijzonder feitje: dit team zou later veranderen in Brawn GP, wat op den duur weer is overgenomen door Mercedes.

In de podcast Flat Chat vertelt Fry, die na de overnames van het vroegere Honda Racing altijd bij hetzelfde team is gebleven, er meer over. De inmiddels 63-jarige werd in 2013 door Toto Wolff opgevolgd, datzelfde jaar kwam Hamilton aan boord. "De gesprekken met Lewis begonnen al veel eerder. Gil de Ferran, onze toenmalige sportief directeur, dineerde met Lewis in zijn huis in Oxford. Dat was nog voordat hij naar de F1 zou komen."

Een back-up plan voor Hamilton

Hamilton reed op dat moment nog in de GP2-klasse, waar hij later kampioen in zou worden. Volgens Fry bood de Ferran hem een 'plan B' aan: "Als McLaren hem geen F1-cockpit zou geven [in 2007], dan waren wij daartoe bereid." Honda hoopte hem te strikken met de gedachte dat de concurrent uit Woking het een te groot risico vond het jonge talent naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te plaatsen. Maar zoals bekend, die kans kreeg Hamilton wel degelijk.

In 2013 was het wel raak, toen Fry met de steun van adviseur Niki Lauda de coureur naar Mercedes lokte. "We hadden aanvankelijk wat moeite om Mercedes ervan te overtuigen dat Lewis de juiste persoon was voor het team. Niki zei simpelweg: 'We laten hem tekenen en vragen later wel toestemming.' En zo geschiedde", aldus Fry. Het bleek een gouden combinatie, want zowel Mercedes als Hamilton groeiden uit tot de grootsten van de sport. Honda had daar echter geen enkel graantje van kunnen meepikken.

