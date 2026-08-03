Voormalig Haas F1-teambaas kritisch op FIA om 'milde' straf voor Carlos Sainz in Hongarije

Voormalig Haas-teambaas in de Formule 1, Guenther Steiner, heeft betoogd dat Carlos Sainz een zwaardere straf had moeten krijgen voor zijn botsing met Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Tijdens de race op de Hungaroring raakte Sainz de McLaren van Piastri terwijl hij op een ronde werd gezet. Piastri was vanuit de leiding in de race naar binnen gegaan, maar Sainz verzuimde de positie af te staan toen de McLaren-coureur zich een weg baande langs de achterblijvers. De Spanjaard kreeg vervolgens van de stewards een tijdstraf van vijf seconden.

De mildheid van de sanctie werd toegeschreven aan wijdverbreide technische problemen tijdens de Grand Prix. De FIA noemde een defect GPS-volgsysteem en een storing in de blauwe vlag-software als verzachtende factoren.

Maar, sprekend in The Red Flags Podcast, wees Steiner de redenering van de autosportbond van de hand en hield hij vol dat de standaard zwaardere straf had moeten worden toegepast om een precedent te scheppen voor achterblijvers.

"Goed of fout, er zou toch niets zijn veranderd," zei Steiner, waarbij hij opmerkte dat Sainz al achteraan het veld reed. "Maak dus gewoon een punt dat je dat niet doet, onder welke softwarestoring dan ook of wat het ook is. Blauwe vlaggen, die zijn er. Krijg gewoon 10 seconden zoals normaal."

Hij voegde eraan toe: "Begin niet over verzachtende omstandigheden. Wie geeft er om verzachtende omstandigheden? Het was duidelijk een blauwe vlag. 10 seconden is standaard en dat had hij moeten krijgen. Er zou toch niets zijn veranderd."

Carlos Sainz, Williams Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hij voegde eraan toe: "Eerst moet je ervoor zorgen dat de systemen werken. Ik denk dat ze dat als verzachtende [factor] gebruiken omdat ze weten dat ze de situatie niet hebben geholpen."

De botsing pakte duur uit voor Piastri en schaadde zijn kansen op de overwinning, terwijl zijn teamgenoot Lando Norris de leiding overnam. Piastri viel uiteindelijk uit de race door een probleem met de versnellingsbak.

Sainz eindigde uiteindelijk als 18e in de Grand Prix van Hongarije. De Williams-coureur gaat als 15e in het rijderskampioenschap met zes punten de zomerstop in. Piastri staat momenteel zevende met 92 punten.

F1 keert van 21 tot 23 augustus terug voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort.