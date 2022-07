Voormalig Force India F1-teambaas vier maanden de gevangenis in

De puissant rijke zakenman is schuldig bevonden aan grootschalige fraude. Na het faillissement van Kingfisher Airlines in 2012 had hij een slordige 1,1 miljard dollar aan schulden bij de Indiase banken. Zij daagden hem daarna voor de rechter. De zaak duurde jaren en werd gespeeld tot het hooggerechtshof in India.

Maandag heeft de hoogste rechter hem veroordeeld tot een celstraf van vier maanden vanwege minachtig van de rechtsstaat. Naast de celstraf is hem ook een boete van 2.000 roepies (25 euro) opgelegd. Het is nog de vraag of Mallya zijn celstraf in India uit gaat zitten. Hoewel het Verenigd Koninkrijk een paar jaar geleden een uitleveringsverdrag aan India goedkeurde, verbleef Mallya tot voor kort in het Verenigd Koninkrijk.

Mallya nam in 2007 Spyker F1 over en was tot medio 2016 teameigenaar van Force India. Het team werd in eerste instantie overgenomen door zijn zoon, halverwege 2018 werd de renstal uit Silverstone overgenomen door een consortium rond Lawrence Stroll. Het team werd vervolgens omgedoopt tot Racing Point en later tot Aston Martin.