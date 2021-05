Voormalig FIA-president Max Mosley op 81-jarige leeftijd overleden

Mosley was in de jaren zestig actief als coureur, maar besloot na twee heftige ongelukken zijn helm aan de wilgen te hangen en zich te focussen op het team March Engineering, dat in 1970 zijn entree in de Formule 1 maakte en meteen derde werd in het constructeurskampioenschap.

Mosley nam namens March plaats in de Grand Prix Constructors’ Association (GPCA), waar zijn achtergrond als advocaat goed van pas kwam. Vervolgens was hij in 1974 samen met onder andere Bernie Ecclestone een van de mede-oprichters van de Formula One Constructors’ Association. In 1977 verliet Mosley March en ging hij volledig voor de FOCA aan de slag als juridisch adviseur. Mosley speelde een belangrijke rol bij het opstellen van het eerste Concorde Verdrag. Nadat in 1982 alle handtekeningen waren gezet en zijn werk was voltooid, verdween Mosley uit de Formule 1 om voor de Conservative Party te gaan werken.

In 1986 werd Mosley door Bernie Ecclestone en Jean-Marie Balestre overgehaald om terug te keren in de autosport bij de FISA, waar hij in 1991 president van werd. In 1993 volgde hij Balestre op als president van de FIA, toen de federatie ook de autosport onder haar hoede nam. Na de dodelijke ongelukken van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna maakte Mosley zich hard voor het verbeteren van de veiligheid. Zo werden crashtests aangescherpt en het HANS-systeem geïntroduceerd.

De tijd dat Mosley aan het roer stond van de FIA, was niet zonder controverse. Zo was hij voor het doorgaan van de Amerikaanse Grand Prix in 2005, ondanks dat alle coureurs op Michelin-banden zich om veiligheidsredenen moesten terugrekken. Ook trok hij fel van leer tegen McLaren, nadat het team in 2008 verzeild raakte in een spionageschandaal. Mosley stelde zich in 2009 niet verkiesbaar voor een nieuw termijn, nadat News of the World details over zijn sexleven naar buiten had gebracht.

Binnenkort komt er een nieuwe documentaire uit over het leven Mosley. “Alles zit erin”, zei Mosley daar vorig jaar over. “Ook het News of the World-verhaal en wat er sindsdien is gebeurd. Het interview met Bernie is interessant, omdat hem wordt gevraagd aan welke kant hij stond toen het verhaal naar buiten kwam. Iemand vroeg of het feit dat Hitler een gast was bij het huwelijk van mijn ouders er ook in zit. Het antwoord op die vraag is ja. Alles komt voorbij, wat het waarschijnlijk ook interessanter maakt voor buitenstaanders. Ik zou er zelf wel een of twee elementen hebben uitgelaten, als ik het voor het zeggen had. Maar het punt was dat het onafhankelijk moest zijn.”