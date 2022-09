Ferrari kende moeizame jaren in 2020 en 2021. De strijd om de overwinningen bleef ver buiten bereik en dus moest de renstal het doen met een sporadische podiumplek. De focus werd dan ook in een vroeg stadium verlegd naar de nieuwe reglementen voor 2022 en met succes, want de F1-75 is een van de snelste auto's van het veld gebleken. In de eerste fase van het seizoen leek de strijd om de wereldtitel er nog in te zitten, maar een reeks technische problemen, fouten van de rijders en strategische missers hebben ervoor gezorgd dat Max Verstappen en Red Bull Racing op matchpoint staan in de titelstrijd.

Voormalig Ferrari-topman Luca di Montezemolo neemt het team die fouten niet kwalijk, zo laat hij in gesprek met de Franse sportkrant L'Equipe optekenen. "Ja, en? In mijn tijd maakten we ook fouten, net zoals bij Mercedes en Red Bull gebeurt. Het is alleen zo dat Ferrari veel meer in de aandacht van de media staat. En het wordt Ferrari nooit vergeven, omdat het Ferrari is." De foutenlast heeft er echter wel voor gezorgd dat de positie van Mattia Binotto ietwat onder druk is komen te staan. Toch heeft Di Montezemolo enige twijfels of de huidige Ferrari-teambaas, die een technische achtergrond heeft, wel de juiste man is voor die klus.

"Binotto is intelligent genoeg om zijn team altijd te beschermen. Hij vangt de kogels op voor zijn mensen. Je moet de fouten begrijpen en ze daarna oplossen. Binotto is een uitstekende technisch directeur, maar het runnen van Ferrari's raceafdeling is andere koek", zegt Di Montezemolo, die tegelijkertijd ook niet wil uitspreken dat Ferrari behoefte heeft aan een andere teambaas. "Wie ben ik om dat te zeggen? Ferrari is als de Italiaanse vlag - een nationaal monument. Voor ik Jean Todt in 1993 naar Maranello haalde, heb ik heel lang over die keuze nagedacht. Er was een enorm circus in de media. Als ik naar een nieuwe baas zou zoeken, dan zou ik buiten de Formule 1 kijken."

'Goede manager of marketingman geen garantie voor succes'

Di Montezemolo voegde zich in 1973 bij het Formule 1-team van Ferrari en werd in 1991 tot president van het merk benoemd. Onder zijn leiding wist de Scuderia tussen 1999 en 2004 zes constructeurstitels en vijf rijderstitels te bemachtigen, gevolgd door een dubbele wereldtitel in 2007 en de constructeurstitel van 2008. Onder opvolgers Sergio Marchionne en huidige topmannen John Elkann (president) en Benedetto Vigna (CEO) zijn successen vooralsnog uitgebleven. "De Formule 1 is iets heel bijzonders. Het zijn van een goede manager of marketingman is geen garantie voor succes in de koningsklasse", adviseert Di Montezemolo de huidige Ferrari-top. "Je moet dag en nacht aanwezig zijn en je moet heel politiek zijn om je team te steunen. Je dient sterk te zijn en je team bij elkaar te houden."