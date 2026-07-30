Voormalig F1-teambaas zet vraagtekens bij toekomst James Vowles bij Williams: "Gaan achteruit"
Guenther Steiner heeft gewaarschuwd dat James Vowles bij Williams onder toenemende druk kan komen te staan als de prestaties van het team niet verbeteren
De druk op James Vowles bij Williams zou kunnen toenemen, volgens voormalig Haas Formula 1-teambaas Guenther Steiner, die een onomwonden oordeel heeft gegeven over de huidige prestaties van de renstal uit Grove.
Na een uitdagende Grand Prix van Hongarije, waarin Williams bleef worstelen met het tempo, nam Steiner geen blad voor de mond over de periode van Vowles, en suggereerde dat het team "achteruitgaat".
"Hoezeer ik ook denk dat hij het niet goed doet, ik vind dat je hem op zijn minst de tijd moet geven om al zijn e-mails te lezen die hij aan het begin van het jaar kreeg," grapte Steiner tijdens een optreden in The Red Flags Podcast.
"Hij weet wat hij moet doen. Hij had alleen geen tijd om ze te lezen. Dus laat hem zijn e-mails lezen. Vind tegen het einde van het jaar een oplossing. Als hij tegen het einde van het jaar niet alle e-mails heeft doorgenomen, laat hem dan gaan."
Toen hem werd gevraagd naar een tijdlijn voor Vowles om het tij te keren, voegde Steiner eraan toe: "Als het doorgaat zoals het nu gaat, vijf of zes races in [volgend jaar], dan komen er veranderingen. Je hebt genoeg tijd gehad om je e-mails te lezen en dingen te verbeteren. En als je dat niet hebt gedaan, dan lig je eruit."
Alexander Albon, Williams
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Bij het ingaan van de zomerstop staat Williams negende in het constructeurskampioenschap met 11 punten. Aston Martin, dat uitgebreide updates meenam naar de Grand Prix van Hongarije, staat tiende met één punt. Ondanks het huidige gat stelde Steiner dat de renstal uit Silverstone waarschijnlijk voor Williams zou eindigen aan het einde van het jaar.
"Ik denk dat ze een grote kans hebben om hier twee punten, daar twee punten te pakken om op 11 [punten] te komen, omdat ik niet denk dat Williams nog meer punten gaat pakken," legde Steiner uit.
Vowles kwam in 2023 bij Williams als teambaas en had een grote klus op zijn bord om de renstal om te vormen. Williams eindigde als zevende in de stand in Vowles' eerste seizoen en als vijfde aan het einde van zijn derde. Maar Williams heeft geworsteld met de nieuwe generatie van reglementen die in 2026 werden ingevoerd.
"Ze beloofden ons aan het begin van het seizoen: 'We komen terug; we weten precies wat we moeten doen,'" betoogde Steiner. "Raad eens? Ze gaan op dit moment achteruit in plaats van vooruit."
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