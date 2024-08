Met een sterk verbeterde MCL38 zit het Formule 1-team van McLaren er dit seizoen goed bij. De renstal uit Woking heeft met Lando Norris en Oscar Piastri twee zeges gepakt - wat voor beide coureurs de eerste keer was - maar er had meer in gezeten. Meerdere keren maakte het team een strategische fout, waardoor de zege uit handen werd gegeven. In de James Allen on F1-podcast van zustersite Autosport.com legt voormalig F1-strateeg Bernie Collins uit waar volgens haar de oorzaak van de strategische problemen ligt.

"Als je continu de coureur vraagt welke band hij wil, dan vertraag je op een natuurlijke manier het beslissingsproces", aldus Collins, die tegenwoordig namens Sky F1 enkele races analyseert. "Hoe onafhankelijker je de mensen die de beslissingen nemen maakt, hoe sneller en natuurlijker de beslissingen genomen worden. Dat zagen we ook bij de Norris-stop [in Silverstone]. Het ging daar lang over of hij naar de soft, medium of hard moest, hij wist al dat hij niet een intermediate of wet zou pakken. Dat was de verkeerde eerste vraag, dat had moeten zijn in welke ronde ze naar de slicks zouden gaan. De andere keuze [welke slick] had iemand anders moeten maken. De teams die [op dat gebied] het beste samenwerken, die vertrouwen dat er een goede keuze gemaakt wordt."

McLaren verklaart zelf dat de fouten gemaakt worden gezien het feit dat de renstal lang geleden voor het laatst vooraan meedeed, maar dat is iets waar Collins niet in mee gaat. "Een goede strategie is voor een achterhoede of middenveldteam net zo lastig als voor een topteam. Daar zijn sommigen het mee eens en anderen mee oneens, maar je vecht in elk geval voor de punten en voor elke plek. Eerder deed McLaren dit ook gewoon goed", aldus Collins, die zelf verantwoordelijk voor de strategie bij Aston Martin Racing was. Wel ziet ze een andere oorzaak. "Er is hier en daar wat gewisseld aan de pitmuur en ze moeten nu tegen andere teams vechten. Deze zijn vaak wat agressiever in hun keuzes. Dat verandert en het niveau is hoger."

Keuzes zijn niet te doorgronden

Waar Collins zich nog het meeste over verbaasd, is de inconsistentie die McLaren laat zien. "Ik heb veel strategieën geanalyseerd en snap waarom Red Bull Racing en Mercedes in bepaalde races bepaalde keuzes maken. Bij McLaren zie ik dat niet. Als teams zich naar voren werken, wacht je op het moment dat dat wel kan", aldus de Britse.