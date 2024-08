De afgelopen jaren zijn er veel vrouwen in de top van de Formule 1 gekomen. De bekendste is Hannah Schmitz, die een van de belangrijkste pionnen in de strategie bij Red Bull Racing is geworden. Ook bij andere teams werkten vrouwen zich op naar belangrijke posities. Toch is er een vlak waar het vrouwelijk aandeel laag ligt, namelijk het gebied van race-engineers. In de James Allen on F1-podcast van zustersite Autosport.com vertelt voormalig F1-strateeg Bernie Collins - zelf ook vrouw - hoe dat komt.

"We hebben op dit moment heel weinig vrouwelijke race-engineers, maar ik hoop dat dit binnen afzienbare tijd gaat veranderen. Ik denk dat het nu een te grote commitment is om de stem van een F1-coureur te worden. Het is nu zo dat mensen tien, vijftien jaar in F1 werken voordat ze race-engineer zijn. Het zou kunnen dat vrouwen voor die tijd om verschillende redenen vertrokken zijn. Op het strategische vlak is die route al wat korter", aldus Collins, die tegenwoordig analist is bij Sky F1. "Maar ik denk dat er nog niet genoeg vrouwelijke engineers zijn."

Collins ziet wel dat er meer vrouwen in F1 werken, wat ook steeds zichtbaarder wordt aan de pitmuur. "Op een gegeven moment was vijftig procent van de strategen op de pitmuur vrouw", legt de Brit uit. "Er zijn meer engineers op het strategische gebied die bezig zijn met de software of met berekeningen en daar werken nu ook meer vrouwen. Dat vertaalt zich ook naar meer vrouwen aan de pitmuur. Ik denk dat ook sommige aspecten van het beslissingsproces en de druk die erbij hoort beter bij een aantal van deze vrouwen past."