Max Verstappen kwam in Mexico voor de veertiende keer dit Formule 1-seizoen als winnaar over de streep. Het was opnieuw een bevestiging van de dominante vorm waarin Red Bull Racing momenteel verkeert. Het Mexicaanse Grand Prix-weekend was er echter een met twee gezichten. Aan de ene kant vierde het Oostenrijkse team het record van Verstappen, terwijl het aan de andere kant bestraft werd vanwege de overschrijding van het budgetplafond. Hoewel Red Bull zich niet al te veel zorgen maakt over de geldboete van 7 miljoen dollar, is de reductie van windtunneltijd een forsere straf.

Door die straf vraagt voormalig Formule 1-coureur Timo Glock zich bij Sky Sports af of deze penalty invloed gaat hebben op de eventuele dominantie van Red Bull in de toekomst. Dat team heeft in 2023 als constructeurskampioen sowieso al minder aerodynamische testtijd dan de concurrentie, maar die wordt door de straf nóg minder. "Max brak het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel met zijn veertiende zege in Mexico, dat is buitengewoon", trapt Glock af. "Het enige dat je kan doen is je petje voor hem afnemen. Ik had dit aan het begin van het seizoen eerlijk gezegd niet verwacht. Het toont aan hoe sterk de combinatie Red Bull-Verstappen op dit moment is. We kunnen nog veel meer van hem verwachten in de toekomst. Max is de beste coureur op dit moment en daar kun je simpelweg geen genoeg van krijgen. Hij wil uit alle macht zijn stempel drukken op dit seizoen."

Glock twijfelt dus of Verstappen deze lijn kan vasthouden de komende jaren. "Het valt echter te bezien of Red Bull vanwege de straf dit in de toekomst kan volhouden", vervolgt de oud-F1-coureur van Toyota, Virgin en Marussia. "De straffen zorgen voor een aantal beperkingen. Het huidige systeem is zo ingericht dat de topteams door hun positie in het kampioenschap sowieso al minder tijd krijgen in de windtunnel. Het moet ervoor zorgen dat de formaties in de komende jaren dichter bij elkaar komen. Naast Red Bull moet er ook rekening gehouden worden met Mercedes en Ferrari. Wellicht dat zelfs een team als McLaren nog naar de top kan gaan."