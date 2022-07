Afgelopen weekend kwam Mercedes met een grote upgrade voor de W13 en die betaalde zich - ook door de vloeiende asfaltlaag op Silverstone - goed uit. Hoewel George Russell door de startcrash meteen uitviel, liet Lewis Hamilton een prima snelheid zien. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock verwacht dat de Red Bull Ring een soortgelijke Grand Prix oplevert. "Je kunt zien dat Mercedes beetje bij beetje op goede spoor komt. De auto's hebben duidelijk een betere balans, dit scheelt met name voor Hamilton. Het stuiteren beïnvloedde zijn rijstijl veel meer dan die van Russell", zegt Glock bij Sky Sports. "Als Hamilton eenmaal een auto heeft die hem vertrouwen geeft, dan kan hij hetzelfde als vorig jaar laten zien. Hij toonde [op Silverstone] goede snelheid en hield de banden onder controle."

Het was goed om te zien dat Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing met elkaar konden vechten in de slotfase de Grand Prix van Groot-Brittannië. Na jaren van dominantie had Mercedes opstartproblemen onder het nieuwe technische reglement, maar porpoising en ook bouncing verdwijnen steeds verder naar de achtergrond. "Dit geeft de hoop dat de teams in de top-drie dichter bij elkaar komen en dat we een spannende strijd gaan zien. Het is alleen de vraag of dit voor Mercedes op Silverstone een one off was, want deze baan lag Mercedes sowieso al goed. Spielberg is normaal een circuit met weinig hobbels en veel snelle bochten, dat moet Mercedes ook prima liggen."

Glock, oud-coureur van Toyota, Virgin en Marussia, denkt dat er een hevige strijd komt tussen de drie beste F1-teams. "Ik kijk ernaar uit. Maar we mogen Red Bull niet uitvlakken, die zijn daar altijd sterk en Max Verstappen rijdt ongetwijfeld voor een oranje muur. Het voelt altijd of half Nederland daar is. De sfeer gaat fantastisch zijn."