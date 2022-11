"Lewis Hamilton is de enige F1-coureur die het Max Verstappen moeilijk kan maken"

Max Verstappen en Lewis Hamilton komen elkaar al jaren tegen op de Formule 1-circuits. Hoewel de Brit de Nederlander in het begin nog 'this guy' noemde, is er de afgelopen jaren een hoop veranderd. Hun strijd kende een hoogtepunt in het Formule 1-seizoen 2021. In bijna elke Grand Prix knokte het duo met elkaar, waarbij de spanning soms hoog opliep. Diverse malen kwamen Verstappen en Hamilton met elkaar in aanraking. Dit op onder meer op Silverstone en Monza. Daarnaast duwde het tweetal elkaar naar een ongekend niveau, waarbij de rest van het veld verbleekte. De bizarre ontknoping in Abu Dhabi was eigenlijk de meest passende afsluiter van een knotsgek seizoen.

Dit seizoen is alles anders. Mercedes worstelt met de nieuwe reglementen - al gaat het nu beter dan in het begin - terwijl Ferrari is weggezakt. Red Bull Racing ontwikkelde de RB18 goed door en maakte het de meest dominante wagen van het veld. Dit leverde Verstappen in Japan zijn tweede wereldtitel op en intussen staan er dit jaar veertien zeges op de teller van de nog jonge Nederlander. Charles Leclerc bood begin dit jaar nog partij, maar moet nu elk weekend zijn meerdere erkennen. Voormalig F1-rijder Anthony Davidson, die tegenwoordig als Formule 1-analist optreedt bij Sky Sports, stelt dat er in 2023 maar één coureur is die Verstappen kan aanvallen en dat is Hamilton.

"Lewis Hamilton is naar mijn mening de enige die op dit moment deze uitdaging kan aangaan", aldus Davidson bij het Britse medium. "Er behoren maar een handvol namen bij de grootsten aller tijden. Eens in de zoveel tijd komen deze mannen voorbij. Het is geweldig om te zien hoe de volgende zich dan weer meldt. Zij zetten de standaard en op het moment dat zij ouder worden, komt de volgende. Dit is echter nooit een gegeven. Ik heb geen idee wie de volgende Max Verstappen wordt en met hem in gevecht gaat, maar Lewis is op dit moment zeker goed genoeg. Hij is momenteel de enige die Max kan uitdagen. Het probleem bij een oudere atleet, is dat deze uiteindelijk minder begint te presteren. Bij Lewis is dat nog niet het geval, maar dat moment komt en dat is het voordeel dat Max heeft."

De oud-F1-coureur van onder meer Super Aguri stelt dat het een generatiekwestie is en dat de sport dit in het verleden al vaak heeft laten zien. "Ik heb gezien hoe Ayrton Senna Alain Prost verving. Toen kwam Michael Schumacher", vervolgt de Brit. "Hij verdrong Senna. Daarna kwam Lewis die Michael opvolgde en nu is het Verstappen. In veel opzichten is het nu niet een heel eerlijke strijd, aangezien Verstappen 25 jaar is en daarmee bijna tien jaar jonger dan Lewis. Het is een generatiekwestie, maar het is wel geweldig om nieuw talent te zien komen. Dat gebeurt namelijk niet heel vaak."

