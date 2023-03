Jerome d’Ambrosio werd dit jaar al een paar keer gespot in de nabijheid van teambaas Toto Wolff in de Mercedes-garage. Het team zei destijds over zijn aanwezigheid dat deze op informele basis was: de oud-coureur van Marussia Virgin en het Lotus F1 Team was simpelweg een goede vriend van het team. Al sloot de renstal uit Brackley niet uit dat D’Ambrosio, die na zijn Formule 1-carrière in de Formule E ging rijden en later teambaas werd in de elektrische raceklasse, in een later stadium nog een rol zou krijgen bij het team.

“Hij is teambaas van Venturi in de Formule E geweest en is tweede in het kampioenschap geworden”, antwoordde Wolff tijdens de testdagen in Bahrein, toen hem gevraagd werd naar de aanwezigheid van D’Ambrosio in de Mercedes-pits. “Hij is hier als vriend. Hij is aan het observeren. Misschien dat we in de toekomst iets gaan doen, maar nu nog niet.”

D’Ambrosio werd donderdag echter in Mercedes-kledij gezien in de paddock van het Jeddah Corniche Circuit, waar dit weekend de Grand Prix van Saudi-Arabië plaatsvindt. Mercedes bevestigde daarop dat de voormalig International Formula Master-kampioen een formele rol bij het team heeft gekregen. Hij wordt directeur van het talentenprogramma en zal zich dus ontfermen over de jonge rijders die Mercedes in verschillende klassen heeft rondrijden. Dit behoorde eerder tot het takenpakket van James Vowles, maar die is afgelopen winter teambaas geworden bij Williams.

In het rijdersprogramma van Mercedes zit momenteel een zevental coureurs: Frederik Vesti, Paul Aron, Andrea Kimi Antonelli, Alex Powell, Kenzo Craigie, Yuanpu Cui en Luna Fluxa. D’Ambrosio zal deze jonge racers begeleiden bij hun carrière en klaarstomen voor een toekomst in de Formule 1. Zijn functie brengt ook met zich mee dat hij geregeld bij de Grands Prix zal zijn.