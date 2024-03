Voormalig F1-coureur Kovalainen ondergaat openhartoperatie

Hoewel Heikki Kovalainen zelf geen last heeft van symptomen en zijn dagelijkse leven zonder problemen kan voortzetten, heeft de Fin besloten niet deel te nemen aan rally's totdat hij volledig hersteld is. Kovalainen zou dit jaar terugkeren in het Japanse rallykampioenschap met Rally Team AICELLO. De winnaar van de Grand Prix van Hongarije van 2008 zou weer samenwerken met Sae Kitagawa, met wie hij in 2022 en 2023 de titel veroverde.

Voor de start van het kampioenschap werd aangekondigd dat Kovalainen vervangen zou worden door Katsuhiko Taguchi. Toen was bekend dat Kovalainen na een medische inspectie iets beter onderzocht moest worden. Inmiddels is vastgesteld dat de coureur, die van 2007 tot en met 2013 in de Formule 1 reed, aan een aorta-aneurysma lijdt, een uitstulping in de slagader die het dichtst bij het hart ligt. Een aneurysma is een zwakke plek in een bloedvatwand en kan scheuren of barsten, wat ernstige, levensbedreigende inwendige bloedingen kan veroorzaken.

In een verklaring van het team maakt Kovalainen wel duidelijk dat hij de openhartoperatie zal ondergaan met de intentie om later weer terug te keren in de rallysport. "Onlangs werd bij mij tijdens een medische controle een aorta-aneurysma vastgesteld en ik kreeg te horen dat ik niet aan rally's mocht deelnemen vanwege het verhoogde risico op een aortabreuk", zegt de Fin. "Ik heb geen symptomen en ik voel me momenteel goed en we stellen nu een plan op om dit probleem op te lossen. Een openhartoperatie is op dit moment onze beste oplossing en daar bereiden we ons op voor. We hopen zo snel mogelijk geopereerd te worden en met het herstel te beginnen."

"Mijn doel is natuurlijk om terug te keren in het Japanse rallykampioenschap met Rally Team AICELLO", vervolgt Kovalainen. "Ik was van plan om tot eind januari deel te nemen aan de rally's, maar na beraad met mijn artsenteam heb ik besloten om te proberen dit probleem op te lossen. Het spijt me voor al onze teampartners en fans voor dit probleem en heel erg bedankt voor alle aanmoedigingen en steun hierover."

Kovalainen maakte in 2007 zijn F1-debuut bij Renault. Al na een jaar mocht hij het team van McLaren vertegenwoordigen, wat in 2008 resulteerde in zijn eerste en uiteindelijk enige F1-zege. Na twee seizoenen bij het team uit Woking verkaste Kovalainen naar Lotus, dat vanaf 2012 verder ging onder de naam Caterham. Dat project werd geen succes en de Fin verliet de F1 na het seizoen 2013. Hij maakte in 2015 de stap naar het Japanse Super GT, waar hij in zijn tweede seizoen al de titel in de GT500 behaalde. In 2022 waagde hij zich aan rallysport en was hij direct succesvol in de JN1-klasse, de hoogste klasse binnen het Japanse rallykampioenschap.