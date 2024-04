Kovalainen meldt positieve vooruitzichten na openhartoperatie

In maart maakte Heikki Kovalainen bekend dat hij een operatie moest ondergaan nadat hij werd gediagnosticeerd met een aorta-aneurysma. Zijn race-activiteiten werden daardoor geschrapt, waardoor titelverdediging in het Japans rallykampioenschap er niet in zat. Nu maakte de Fin bekend dat de operatie naar wens verliep en dat hij thuis herstelt van de operatie.

"De afgelopen maanden heb ik samen met een team van doktoren alle opties bekeken. We besloten om voor een operatie te gaan. Vorige week ben ik geopereerd in het academisch ziekenhuis van Tampere, op de hartafdeling. Een uitstekend team aan doktoren, verpleegkundigen en assistenten heeft mij goed geholpen. Het werd een openhartoperatie, dus ik heb nu voor de rest van mijn leven littekens op mijn borst, maar de operatie verliep goed", vertelt de coureur in een video op social media. "Het is ons gelukt om precies te doen wat we wilden. We hebben het 'zieke' onderdeel van de aorta eruit gesneden en er is een kunstmatig bloedvat op die plek aangebracht. Alles ging goed, maar dit was natuurlijk wel een operatie met veel impact."

Het herstelproces is begonnen en volgens Kovalainen zien de vooruitzichten er aardig gunstig uit. "De eerste dagen na de operatie voelde ik me heel erg slecht, maar sindsdien is het al een stuk beter. Ik ben nu thuis en volop bezig met het herstel", vertelt de enkelvoudig winnaar van een F1-race. "De kans bestaat dat ik volledig herstel en ook volledig fit wordt, maar dat zal de tijd leren. Voor nu is de verwachting vrij goed, daar ben ik wel blij mee."

Een duidelijk herstelplan heeft Kovalainen ook voor zichzelf al opgezet. "Ik blijf herstellen en hopelijk kan ik stapje voor stapje weer dingen doen. Voor nu is het belangrijkste dat mijn borstbeen de tijd krijgt om te herstellen. Als dat klaar is, en goed verloopt, dan hoop ik snel het normale leven weer op te pakken", besluit de 42-jarige rijder.