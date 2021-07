Eerder vandaag werd duidelijk dat de toestand van Reutemann flink was verslechterd. Hij werd op 30 mei opgenomen in het ziekenhuis van het Argentijnse Santa Fé en op 21 juni werd hij overgeplaatst naar de intensive care. Daar verbleef hij sindsdien. De afgelopen dagen ging het hard achteruit met de gezondheid van Reutemann, die kampte met maagbloedingen en een verslechterde nierfunctie. Woensdag bracht zijn dochter Cora via Twitter het droevige nieuws naar buiten dat hij op 79-jarige leeftijd is overleden.

Reutemann kampte al enige jaren met een broze gezondheid. In 2017 werd geconstateerd dat hij leverkanker had. De tumor werd datzelfde jaar verwijderd bij een ingreep in New York, maar de problemen met zijn gezondheid bleven aanhouden. Ook liet hij zich sindsdien nog maar zelden in het openbaar zien. Op 5 mei van dit jaar werd Reutemann al opgenomen in het ziekenhuis vanwege bloedarmoede en uitdrogingsverschijnselen. Hij lag in eerste instantie in het ziekenhuis van Santa Fe, voordat hij met een helikopter werd overgebracht naar Rosario. Uit dat hospitaal werd hij op 21 mei nog ontslagen.

In 1972 maakte Reutemann zijn debuut in de Formule 1, de klasse waarin hij tot en met 1982 zou blijven racen. De Argentijn reed destijds voor grote teams als Brabham, Ferrari, Lotus en Williams en kwam twaalf keer als winnaar van een Grand Prix over de streep. Zo won hij in 1975 op de Nordschleife en was hij in 1980 de sterkste in Monaco. In 146 F1-races stond Reutemann 46 keer op het podium, pakte hij zes pole-positions, reed hij zes snelste ronden en eindigde hij 66 keer in de punten. Dat deed hij in een tijdperk waarin alleen de eerste zes rijders punten kregen.

Het seizoen 1981 was Reutemanns beste jaar. Lange tijd ging hij namens Williams aan de leiding van het wereldkampioenschap, om uiteindelijk met één punt verschil tweede te worden achter Nelson Piquet. Ook werd Reutemann drie keer derde in het kampioenschap, namelijk in 1975, 1978 en 1980. Dat deed hij met drie verschillende teams. Na twee races in 1982 hing hij de helm aan de wilgen en richtte hij zich op een carrière in de Argentijnse politiek. Reutemann was twee termijnen gouveneur van zijn thuisprovincie Santa Fe en kreeg in 2003 het aanbod om mee te doen in de strijd om het Argentijnse presidentschap. Daar bedankte hij voor. Sinds dat jaar is hij wel lid van de senaat geweest.