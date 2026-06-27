Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone steunt mogelijke overstap naar V8-motoren

Voormalig Formula 1-baas Bernie Ecclestone heeft zijn steun uitgesproken voor stappen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-CEO Stefano Domenicali om de serie te laten overstappen op grotere motoren, te midden van gesprekken over een overstap naar V8 in 2030 of 2031.

Zoals eerder verklaard door Ben Sulayem, is de FIA, het bestuursorgaan van de F1, er zeer op gebrand om voor de volgende reglementencyclus van de serie over te stappen op grotere, luidere en goedkopere motoren. Die staat gepland voor 2031, maar kan worden vervroegd als de fabrikanten van de F1 daarmee instemmen.

De komst van duurzame brandstoffen, gecombineerd met een veranderde houding van de auto-industrie ten aanzien van EV's, heeft een terugkeer naar motoren met veel cilinders en hoge toerentallen aantrekkelijker gemaakt, waarbij wordt gehoopt dat V8-motoren met een eenvoudiger hybridecomponent ook de kosten zullen verlagen.

Sprekend met geselecteerde media tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, waaronder Motorsport, zei voormalig F1-supremo Ecclestone dat terugkeren naar grotere motoren "het juiste is om te doen".

"Er is een van de twee dingen waarvan ik hoop dat [Ben Sulayem] die in de toekomst gaat doen," zei Ecclestone.

"Een drielitermotor. Het maakt me niet uit of het een V8, een V10 of een V12 is. Ik denk dat waarschijnlijk jullie allemaal daar blij mee zouden zijn. Ik denk dat het het juiste is om te doen."

Max Verstappen has been a vocal critic of the F1 2026 power unit regulations. Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Ecclestone, die het kampioenschap tien jaar geleden verliet toen Liberty Media de serie overnam, zei dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen gelijk had om een uitgesproken criticus te zijn van de huidige, extreem complexe reglementen voor power units, die de komende twee seizoenen geleidelijk worden aangepast na tegenstand van coureurs.

Verstappen gaf vaak aan dat zijn F1-toekomst zou afhangen van de vraag of de huidige generatie auto's spannender en puurder zal worden om te rijden, en afstand neemt van de overheersende nadruk op energiemanagement. Na kleinere aanpassingen in mei zal F1 volgend jaar de verhouding tussen verbrandingsvermogen en elektrische energie verhogen naar 58/42.

Op de vraag van Motorsport.com of F1 bang moet zijn Verstappen te verliezen, antwoordde Ecclestone: "Ik bedoel, hij had gelijk met zijn kritiek. Ik denk dat de reglementen niet nodig waren om te doen wat er is gedaan. En dat is waar Max over klaagde."

Nu gelooft Ecclestone dat er genoeg steun zal zijn van de fabrikanten van de F1 om de veranderingen door te voeren.

"[Ben Sulayem] zou het fijn vinden als alle teams hun hand opstaken en zeiden dat het fantastisch is, wat ze volgens mij zeker zouden doen als ze niet door een fabrikant werden gecontroleerd," zei Ecclestone. "En ik denk dat de fabrikanten zullen aanhaken, omdat het duidelijk is."