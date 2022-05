Voormalig F1-baas Ecclestone niet te spreken over opzet GP Miami

De Grand Prix van Miami had alles: beachclubs, zwembaden, fanzones, bekende diskjockeys en veel beroemdheden op de grid. Sterren als David Beckham, Pharrell en Will.I.Am waren allemaal aanwezig in de Formule 1-paddock en dat is ook niet zo gek: de race in de stad was één van de meest gehypte Grands Prix in de F1-historie en dat zorgde onder meer voor torenhoge ticketprijzen. Het is duidelijk dat de organisatie van de koningsklasse steeds meer voet aan de grond wil krijgen in de Verenigde Staten. Volgend seizoen staan er met de toevoeging van Las Vegas zelfs drie Amerikaanse GP's op de kalender. Het is duidelijk dat met de komst van Liberty Media F1 een andere weg in is geslagen.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone stond tot 2017 aan het roer en heeft in zijn dienstjaren de sport naar een hoger plan getild en het gemaakt zoals het is. Toch ziet ook de Brit dat F1 het onder leiding van Liberty Media anders aanpakt en dat gebeurt niet helemaal op de manier zoals hij het graag ziet. "Ze produceren nu Formula 1: American Style", zegt de inmiddels 91-jarige Engelsman tegen Bloomberg. "Het kan best zo zijn dat dit goed is, er komen namelijk zoveel domme dingen uit Amerika. Je ziet dat iedereen nu blij is, maar het gaat zeker niet op de manier zoals ik de boel runde." Liberty Media CEO Greg Maffei kreeg de uitspraken van Ecclestone ook te horen en reageerde als volgt: "Bernie kan zeggen wat hij wil, maar de realiteit is wel dat iedereen nu mee wil doen."

Wolff geeft Miami een negen

Toto Wolff is in zijn nopjes met de toevoeging van Miami. De Mercedes-teambaas spreekt van een spectaculair evenement. "Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. De sfeer is prachtig en je kunt de paddock niet eens normaal oversteken, zoveel mensen zijn er. Ik denk dat we ontzettend blij mogen zijn met alle support", aldus Wolff na afloop van de race. De baan kon op kritiek rekenen van diverse F1-coureurs. "De twee DRS-zones en onder meer de remzone in bocht zeventien zorgden voor een geweldig stukje racen. Het is logisch dat coureurs opmerkingen hebben, maar qua racen en entertainment was het geweldig. Zo hoort het te zijn. Voor een eerste keer geef ik Miami een negen."

