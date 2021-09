Voormalige baas Hamilton tipt Verstappen voor wereldtitel

Max Verstappen heeft met nog acht races te gaan een voorsprong van vijf punten op Lewis Hamilton, die in 2007 dankzij Ron Dennis zijn Formule 1-debuut kon maken bij het team van McLaren. Een jaar later pakte de Brit in dienst van de renstal uit Woking zijn eerste van zeven wereldtitels. Dit jaar jaagt Hamilton op zijn achtste titel, maar Dennis denkt dat Verstappen daar dit seizoen een stokje voor gaat steken.

“Ik heb enorm veel respect voor de techneuten bij Red Bull en ik denk dat ze bij Honda een zeer solide motor hebben gebouwd”, vertelt Dennis aan Sky Sports News. “Ik denk dus dat het Verstappen gaat worden. Als dat niet zo gaat zijn is het niet omdat ze snelheid tekort komen, maar omdat ze fouten maken. De vraag is in welke omstandigheden die fouten gemaakt worden. Het gaat een zeer kleurrijk einde van het seizoen worden, maar ik zou mijn geld waarschijnlijk op Verstappen zetten.”

Dennis was 37 jaar lang werkzaam voor de McLaren Group, maar nam in 2017 definitief afscheid. Onder de hoede van de inmiddels 74-jarige Brit won McLaren meerdere wereldtitels, maar Dennis weet ook waar hij het over heeft als het aankomt op het verliezen van de titelstrijd door een fout. Zo zag Hamilton tijdens zijn debuutjaar in 2007 de wereldtitel door de vingers glippen toen hij tijdens de Grand Prix van China vast kwam te staan in de grindbak. Datzelfde jaar vocht Hamilton binnen zijn eigen team ook een mentaal duel uit met teamgenoot Fernando Alonso, wat er uiteindelijk toe leidde dat de wereldtitel met één punt verschil naar Ferrari-coureur Kimi Raikkonen ging.

Professionals

Dit jaar wordt de Formule 1 opnieuw getrakteerd op een prachtige strijd om de wereldtitel. Hoewel Verstappen en Hamilton elkaar tijdens de vorige race in Monza nog van de baan reden, ziet Dennis vooral twee professionals aan het werk: “De rivaliteit is fantastisch. De media proberen het enorm op te hypen, maar zij zijn de boel alleen maar aan het blussen en proberen het een beetje te kalmeren. Het zijn echte professionals.”

“In heel veel sporten heb je zoiets als een professionele overtreding. In de autosport is het echter moeilijk te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van een aanrijding. Je weet niet of de ene auto over de ander rijdt, zoals in Italië, of dat jij diegene gaat zijn die van de baan spint en in de vangrails eindigt”, lijkt Dennis te reageren op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die de actie van Verstappen in Monza bestempelde als een tactische overtreding. “De realiteit is dat we hier te maken hebben met twee professionals. Ze weten wat ze doen en weten dat het cruciaal is om vroeg in de race de leiding te pakken. Op zo’n moment nemen ze dan ook echt risico. Soms pakt dat goed uit en soms niet. Ze willen de ander in ieder geval niet laten zien dat ze gas terugnemen, dat ze zich laten intimideren. Het zijn net een paar jonge herten die bronstig zijn.”

Volgens Dennis komt er in de hedendaagse Formule 1 nog meer nadruk op de kwaliteiten van de coureurs te liggen, omdat de auto’s tegenwoordig enorm betrouwbaar zijn en zelden meer kapot gaan: “Niemand vindt het leuk om te verliezen, dus Lewis zal zeker niet blij zijn met het feit dat hij op achterstand staat. Zijn motivatie wordt – net als bij iedere andere toprijder – echter versterkt door het feit dat hij ervoor moet vechten. Wanneer je vecht met een formulewagen balanceer je echt op het randje. Als je te agressief bent zullen de banden te snel slijten. Je bepaalt de uitkomst van een race al in een zeer vroeg stadium. Het lijkt misschien heel dicht bij elkaar te zitten, maar als je achter een andere auto rijdt is het een veel grotere uitdaging om de banden in leven te houden. De motoren en alles zijn zo betrouwbaar tegenwoordig dat het echt tussen twee gladiatoren draait. Uiteindelijk zal er eentje winnen en zal de ander moeten verliezen.”

F1-update: De donderdag in Sochi besproken