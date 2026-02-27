Scorito GP-spelers opgelet: Norris is interessanter dan Verstappen (en meer tips)

Het Formule 1-seizoen 2026 wordt volgende week geopend met de Grand Prix van Australië. Het belooft op voorhand een intrigerend weekend te worden, want dit is het eerste raceweekend die onder het nieuwe technische reglement wordt afgewerkt. De teams hebben dus volledig nieuwe auto's - die voorzien zijn van nieuwe power units - moeten ontwikkelen.

Dat zorgt vanzelfsprekend ook voor veel vraagtekens. Welk team heeft de nieuwe reglementen het beste geïnterpreteerd? Welke motorfabrikant heeft de beste power unit geproduceerd? En weet iemand voor een daverende verrassing te zorgen? De kwalificatie en de race in Melbourne moeten daar een eerste idee van geven.

Wie meedoet aan het Scorito GP-spel, kan echter niet afwachten. De inschrijving voor het spel, waaraan je via deze link gratis deel kunt nemen, sluit namelijk vlak voor de start van de kwalificatie voor de GP van Australië. Je hebt dus tot zaterdag 7 maart om 06.00 uur de tijd om je team van acht coureurs samen te stellen.

Maar welke keuzes zijn er te maken met het oog op de Grands Prix van Australië, China, Japan en Bahrein? Motorsport.com blikt vooruit door de vijf verschillende coureurscategorieën te bespreken.

Categorie A

Zoals gebruikelijk zijn de favorieten - en daarmee de duurste coureurs - ingedeeld in categorie A. In de eerste fase van Scorito GP behoren vier coureurs tot deze groep en daarvan moet je er twee toevoegen aan je team. De duurste coureurs in de eerste fase van de poule? Dat zijn Max Verstappen en George Russell, die allebei een waarde van 19 miljoen hebben gekregen.

Wie denkt dat deze twee coureurs in de eerste vier Grands Prix om de prijzen gaan strijden, doet er goed aan om beide coureurs vast te leggen. Dat gaat dan wel ten koste van een groot deel van het totale budget van 100 miljoen euro. Mocht je Verstappen en Russell willen kiezen, dan kun je door het beperkte budget in de lagere categorieën mogelijk niet de coureurs kiezen die je zou willen hebben.

Wil je qua budget flexibeler blijven voor de lagere categorieën? Dan zijn McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zeer interessante opties. Op basis van de wintertests lijkt het Britse team samen met Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing in de voorste groep te zitten, maar wel zijn de coureurs van deze renstal een stukje goedkoper: Norris kost in de eerste fase 18 miljoen en Piastri is nog goedkoper met een waarde van 17 miljoen.

In categorie A moeten dus meteen knopen doorgehakt worden. Kies je voor de duurste coureurs van het spel en maak je daarmee de keuzes in de andere categorieën iets lastiger? Ga je juist voor de goedkopere opties om maximale flexibiliteit te hebben? Of ga je voor een meer gebalanceerde aanpak met één duurdere coureur én een iets goedkopere?

Categorie B

Coureur Team Waarde Andrea Kimi Antonelli Mercedes 15 miljoen Charles Leclerc Ferrari 15 miljoen Lewis Hamilton Ferrari 14 miljoen Isack Hadjar Red Bull Racing 13 miljoen

Als je in categorie A wat geld bespaard hebt, geeft dat bijvoorbeeld de mogelijkheid om in categorie B meer geld uit te geven. Er zijn in de eerste fase van Scorito GP ook vier B-coureurs, waarvan je er twee moet opnemen in je team.

Ook hier heb je keuze uit vier coureurs die tot de vier topteams behoren. De duurste in deze groep? Dat zijn Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc, die allebei een prijskaartje van 15 miljoen hebben. Beide coureurs lijken op basis van de wintertest veel punten te kunnen scoren in de eerste fase.

Wie in categorie A wat geld heeft bespaard, kan zowel Antonelli als Leclerc in zijn of haar team opnemen. Als je juist wel de duurste A-coureurs hebt gekozen, kun je een van deze coureurs kiezen in combinatie met een van de andere B-coureurs. Je hebt dan keuze uit Lewis Hamilton en Isack Hadjar. Hamilton kost 14 miljoen in de eerste fase van het spel, Hadjar is één miljoen goedkoper. Kortom: ook in categorie B kun je met je financiën spelen.

Meld je hier GRATIS aan voor Scorito GP. Deadline zaterdag 7 maart om 6.00 uur, dus mis het niet!

Categorie C

Dat financiële spel wordt doorgetrokken naar categorie C, waarin de eerder gemaakte keuzes qua A- en B-coureurs nog duidelijker voelbaar zijn. In de eerste fase van Scorito GP zijn er zes C-coureurs en ook hier geldt dat er twee toegevoegd moeten worden aan je team.

Wie in categorieën A en B heeft uitgepakt met dure coureurs, heeft niet de financiële ruimte om in categorie C opnieuw de duurste coureurs te kiezen. Dat zijn in dit geval Carlos Sainz en Oliver Bearman, die allebei 12 miljoen kosten. In dat geval lijken hun teamgenoten, Alexander Albon en Esteban Ocon, meer voor de hand liggende opties te zijn. Zij kosten allebei 11 miljoen in de eerste fase. Voor dat bedrag kun je ook Pierre Gasly oppikken, als je er vertrouwen in hebt dat Alpine een grote sprong naar voren maakt in 2026.

Als je denkt dat Racing Bulls goed uit de startblokken gaat komen, dan is Liam Lawson een interessante keuze. De Nieuw-Zeelander kost slechts 10 miljoen, wat aantrekkelijk is als je in andere categorieën meer bestedingsruimte wil overhouden. Ook gaat hij in veel teams verschijnen met dure A- en B-coureurs.

Categorie D

Coureur Team Waarde Fernando Alonso Aston Martin 9 miljoen Arvid Lindblad Racing Bulls 8 miljoen Franco Colapinto Alpine 8 miljoen Lance Stroll Aston Martin 7 miljoen

Dan over naar categorie D. Je moet een van de vier coureurs kiezen die in de eerste fase tot deze categorie behoren, maar afgaande op de wintertest lijkt de keuze vooral tussen twee coureurs te gaan: Arvid Lindblad en Franco Colapinto, die allebei 8 miljoen euro kosten.

Dat Lindblad en Colapinto op het oog de interessantste D-coureurs zijn, heeft grotendeels te maken met de dramatische wintertests van Aston Martin. Zowel qua snelheid als betrouwbaarheid ging het heel moeizaam in Bahrein, waardoor Fernando Alonso op voorhand lijkt af te vallen - zeker omdat hij met 9 miljoen euro de duurste coureur uit deze categorie is.

Gezien de snelheid van de AMR26 is ook Lance Stroll een geweldige optie voor de eerste fase van Scorito GP, maar de kans is groot dat hij toch in enkele teams gaat opduiken. Dat heeft er dan weer mee te maken dat hij met 7 miljoen de goedkoopste D-coureur is, waardoor hij vooral interessant is als je in eerdere categorieën met geld hebt gesmeten.

Categorie E

Tot slot is er categorie E, waar de vier goedkoopste coureurs van de eerste fase van Scorito GP onderdeel van zijn. Ook daar moet je er eentje van kiezen. Heb je in de categorieën A tot en met D veel geld uitgegeven? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk veroordeeld tot de keuze voor een Cadillac-coureur.

Valtteri Bottas en Sergio Pérez zijn namelijk de goedkoopste coureurs van Scorito GP met een prijskaartje van een schamele 4 miljoen euro. Hoop je meer punten te scoren en heb je iets meer budget over? Dan kun je Audi-coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg voor 5 miljoen oppikken.

Wil je hoe dan ook een van de Audi-coureurs toevoegen aan je team, maar heb je niet genoeg budget over? Dan moet je eerst in een van de andere categorieën een miljoen zien vrij te maken, om dat bedrag weer uit te kunnen geven in de E-categorie. Het is in Scorito GP dus niet zaak om puur op snelheid te beoordelen, maar juist om goed te kijken naar hoe de prijs van een coureur zich verhoudt tot de mogelijke punten die degene gaat scoren - iets wat met de nieuwe reglementen van 2027 hoe dan ook koffiedik kijken is.