Preview: Kunnen Verstappen en Red Bull ook in Portimao zegevieren?

Het is komend weekend voor de tweede keer dat de Formule 1 een bezoek brengt aan het Algarve International Circuit, nadat de omloop vorig jaar voor het eerst een plek op de kalender had gekregen omdat vele andere wedstrijden door corona waren uitgevallen. Ook ditmaal gaat het om een invalbeurt, want eigenlijk zou de Formule 1 nu voor het eerst naar Vietnam gaan. Die wedstrijd is om politieke redenen echter van de baan. Een verschil met de Grand Prix van Portugal van een half jaar geleden is dat er dit keer geen 27.000 toeschouwers langs de baan zitten. De race vindt achter gesloten deuren plaats door de strenge coronabeperkingen die momenteel van kracht zijn in het Zuid-Europese land. Motorsport.com blikt vooruit door de vijf belangrijkste thema's voor de race aan te stippen.

1. Verstappen en Red Bull doen mee

Max Verstappen voor Lewis Hamilton in Imola. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Ondanks dat er in de aanloop naar het seizoen de nodige scepsis heerste over de titelkansen van Max Verstappen in 2021, heeft het er nu toch alle schijn van dat we een geweldig Formule 1-jaar tegemoet gaan. En dat allemaal omdat de Nederlander vanaf de eerste race over een auto en een motor beschikt waarmee hij de strijd aan kan gaan met Lewis Hamilton. In Bahrein begon het seizoen een maand geleden met een pole-position, maar moest Verstappen het in de race nog afleggen tegen de Brit doordat Mercedes een strategisch voordeel genoot met twee auto’s voorin. In Imola verliep de kwalificatie minder voor Verstappen, maar zette hij dat bij de start van de race meteen recht. Hij katapulteerde zich van de derde plek naar de leiding, waarna een gecontroleerde zege volgde, ondanks dat de omstandigheden door het natte weer bijzonder listig waren. Zo lijkt Red Bull er na twee races uitstekend voor te staan voor het kampioenschap. Een titelstrijd lonkt. Hamilton heeft bij het ingaan van het Portugese weekend één punt voorsprong op Verstappen. Kan de Limburger de Algarve zondagavond na een nieuwe overwinning als WK-leider verlaten?

2. Motorenexpert van Mercedes naar Red Bull

Dr. Helmut Marko deelt sneren uit aan Toto Wolff. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Eind vorige week werd bekend dat Ben Hodgkinson na bijna twintig voor Mercedes te hebben gewerkt eind 2022 aan de slag gaat als technisch directeur bij Red Bull Powertrains. De overstap van de Brit moet bij Mercedes ingeslagen zijn als een bom. Niet alleen vertrekt er iemand met de nodige kennis en expertise bij de Duitse fabrieksformatie, die persoon neemt al die kennis en expertise ook nog eens mee naar de grootste concurrent. Dr. Helmut Marko gooide deze week nog wat olie op het vuur door te zeggen dat Red Bull Hodgkinson niet benaderd heeft, maar dat de beste man uit eigen beweging op de vacature heeft gereageerd. Dat zou onder Niki Lauda nooit zijn gebeurd, sneerde de Red Bull-adviseur naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. De komende dagen zal er door de kopstukken van beide teams ongetwijfeld meer worden geroepen over de spraakmakende transfer.

3. Russell heeft wat recht te zetten

George Russell kwam een dag na de GP van Imola met excuses. Foto: FIA Pool

George Russell maakte twee weken geleden geen goede beurt bij Mercedes, het team waar hij volgend jaar hoopt te rijden. Hij crashte op hoge snelheid met Valtteri Bottas toen hij een poging deed de Fin in te halen, waardoor beide coureurs in de grindbak eindigden. Maar dat was misschien nog niet eens het ergste. Dat hij vervolgens witheet op de zwaar beschadigde Mercedes afstapte om verhaal te halen bij Bottas, die nog aan het bijkomen was van de enorme klapper, en daarna voor de camera van Ziggo Sport suggereerde dat Bottas mogelijk op een andere manier had gereden als een andere rijder hem op dat moment had geprobeerd in te halen, deed het bloed van Wolff verder koken.

Een dag later ging Russell op zijn sociale media diep door het stof, ongetwijfeld nadat Wolff, behalve teambaas van Mercedes ook zijn manager, een hartig woordje met hem had gesproken. Het Britse talent hoopt dat zijn relatie met Mercedes geen schade heeft opgelopen door de gebeurtenissen, maar hij had geen slechter moment kunnen kiezen om trammelant te maken. Wolff staat namelijk onder hoogspanning nu er sprake is van een serieus gevecht met Red Bull. De Oostenrijker kan een junior met kapsones er op dit moment niet bij hebben. Met Russells mea culpa is er waarschijnlijk een streep onder het voorval gezet, maar de coureur uit King’s Lynn heeft op de eerste plaats wat goed maken met Williams, want voor het tweede jaar op rij crashte hij tijdens de race in Imola terwijl hij op weg was naar punten.

4. Sprintrace-experiment komt er definitief

De Formule 1 komt met een sprintrace op zaterdag. Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Het kwam iets later dan verwacht, maar afgelopen maandag was er dan eindelijk de bevestiging: er wordt dit jaar bij een drietal Grands Prix een kwalificatierace op zaterdag verreden. De kwalificatie wordt bij deze races verplaatst naar vrijdagmiddag en bepaalt de startopstelling voor een wedstrijd over 100 kilometer op zaterdag. De uitslag daarvan wordt als grid genomen voor de Grand Prix op zondag. De Formule 1 hoopt hiermee op hogere kijkcijfers op de vrijdag en de zaterdag van de raceweekenden. Er kleven echter de nodige haken en ogen aan de proef. Zo gelden er tijdens de drie Grands Prix - de Formule 1 heeft Groot-Brittannië, Italië en Brazilië op het oog - totaal andere bandenregels. En hoe zit het met eventuele gridstraffen? Worden die op zaterdag of zondag ingelost? Het is afwachten hoe het format precies uitpakt, maar dat een dergelijk groot experiment tijdens een lopend kampioenschap wordt uitgevoerd, is op zijn zachtst gezegd opvallend. De vraag rijst: is het wel echt een probeersel of is de Formule 1 er stiekem al over uit de sprintrace op zaterdag een blijvertje is?

5. Andere omstandigheden

Het was in 2020 zoeken naar grip in Portugal. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De teams krijgen komend weekend te maken met andere omstandigheden dan bij het eerste bezoek aan Portimao. Toen de Formule 1 vorig jaar in de Algarve aankwam, was het circuit net van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Mooi voor op de televisie, maar niet bepaald gunstig voor de hoeveelheid grip. De verwachting is dat het gripniveau iets toegenomen is, nu het baanoppervlak er al wat langer ligt, ook al is er de afgelopen maanden niet zo gek veel actie geweest op de Zuid-Portugese piste. Behalve een andere conditie van de baan wacht de teams ook ander weer. De Portugese Grand Prix vond vorig jaar eind oktober plaats en werd daardoor in vrij koele condities gereden. Komend weekend worden er echter temperaturen van rond de 20 graden verwacht. In hoeverre de andere omstandigheden van invloed zullen zijn op de onderlinge krachtsverhoudingen, wordt de komende dagen duidelijk.

Het weekend in Portimao begint vrijdag om 11.30 uur met de eerste vrije training. De kwalificatie is zaterdag om 15.00 uur en de start van de race is zondag eveneens om 15.00 uur.