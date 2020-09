Preview GP van Toscane: F1 neemt een sprong in het onbekende

Na een bijzondere editie van de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza blijft de Formule 1 nog even in het Zuid-Europese land voor een race op Mugello. Nog niet eerder werd er op deze baan een Grand Prix verreden en het lag eigenlijk ook niet in de planning om er dit jaar een wedstrijd te hebben, maar een buitengewone situatie - het coronavirus - vraagt om buitengewone maatregelen - races op alternatieve banen en meerdere races op hetzelfde circuit.

Hoewel Mugello, dat in haar huidige vorm sinds 1974 bestaat, nog niet eerder het decor was van een Grand Prix, hebben er in de loop der jaren wel vaak genoeg F1-auto’s gereden. De ruim vijf kilometer lange omloop was namelijk een populaire testlocatie in de tijd dat er door de teams nog volop getest kon worden. Met name Ferrari kwam er vaak. Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen er afgelopen juni nog een dag in actie met een twee jaar oude Ferrari, zodat ze voor de seizoensopener in Oostenrijk weer een beetje aan de snelheid konden wennen en het team kon oefenen met alle coronaprotocollen. Als het om recente baankennis gaat, is Ferrari dus in het voordeel, maar de vraag is in hoeverre het Italiaanse team die kennis kan uitbuiten. Zoals gewoonlijk weer vijf zaken om komend weekend op te letten:

1. Een ‘krankzinnig’ circuit

“Een spectaculair circuit”, zei Sebastian Vettel na zijn testdag in juni over Mugello. “Ik denk echt dat deze baan het verdient om een Formule 1-race te organiseren.” De viervoudig wereldkampioen heeft zijn zin gekregen, al is het de vraag of hij veel lol zal beleven aan de Grand Prix van Toscane, gezien de tegenvallende prestaties van de SF1000 in de laatste races. Ook verschillende andere coureurs, waaronder Max Verstappen, hebben zich positief uitgelaten over het besluit van de Formule 1 om naar Mugello te gaan. “Ik heb daar in 2007 gereden [met de Italiaanse Formule Renault 2.0] en het was dat jaar mijn favoriete circuit”, verklaarde Daniel Ricciardo eerder. “Ik vond de vloeiende, snelle bochten fantastisch. We hadden er in 2012 een Formule 1-test, maar met de huidige auto's zou deze baan krankzinnig zijn.” Goed voor inhalen zijn die snelle bochten uiteraard niet. Lando Norris, die er in 2015 in actie kwam met de Italiaanse Formule 4: "Die snelle bochten zullen de rijders fysiek op de proef stellen, maar maken het niet het beste circuit om op te racen. Ik denk ook niet dat je tussen de eerste en de laatste bocht inhaalacties gaat zien. Het is een beetje zoals Hongarije.”

2. De duizendste voor Ferrari

Ferrari viert komend weekend dat het team voor de duizendste keer aan de start van een Grand Prix komt. Een prachtige mijlpaal voor het Italiaanse merk, dat al vanaf het eerste officiële wereldkampioenschap in 1950 van de partij is, maar van een feeststemming zal waarschijnlijk niet echt sprake zijn bij de Scuderia. Ferrari beleefde afgelopen weekend op Monza namelijk opnieuw een rampzalig weekend. De prestaties van de auto waren ver beneden peil, en een remprobleem voor Sebastian Vettel en een crash van Charles Leclerc betekenden dat er geen enkele Ferrari aan de finish kwam. De verwachting is dat er op de korte termijn ook niet veel verbetering te zien zal zijn. “Er zijn geen shortcuts in het leven”, sprak Vettel na de race. “We zitten in deze situatie omdat we dat waarschijnlijk ook verdiend hebben. We hebben het moeilijk, het hele team heeft het moeilijk, en ik ben onderdeel van dat team”, aldus de Duitser, die ondanks zijn naderende vertrek de pijn van Ferrari wel voelt.

3. Red Bull zint op revanche

Het team van Red Bull ging afgelopen weekend ook niet lekker op Monza. Max Verstappen en Alexander Albon kregen de auto op de snelle baan bij Milaan maar niet goed in balans en worstelden met een tekort aan grip. In de kwalificatie kwam Verstappen niet verder dan de vijfde tijd, waardoor hij zondag nog achter de McLaren van Carlos Sainz en de Racing Point van Sergio Perez vijfde stond op de grid. In de race ging het niet veel beter, of eigenlijk zelfs nog slechter. De Nederlander verloor plekken bij de start en kampte na de herstart met een motorprobleem, waardoor hij uiteindelijk op moest geven. Albon liep schade op bij de start, was onzichtbaar en finishte op de vijftiende en voorlaatste plek. Teambaas Christian Horner aast op revanche: “Dit was zeker niet ons beste weekend, maar we zullen de koppen bij elkaar steken en keihard werken om op Mugello weer te staan waar we horen te staan."

4. McLaren in de lift

Carlos Sainz behaalde een sterke tweede plaats in de knotsgekke Italiaanse Grand Prix en kwam na 53 ronden over het circuit van Monza maar vier tienden tekort voor de overwinning. Waar de uiteindelijke winnaar Pierre Gasly echter duidelijk profiteerde van de omstandigheden, was er een gerede kans dat de Spanjaard ook tweede zou zijn geworden zonder de rode vlag voor de crash van Charles Leclerc. Sainz lag namelijk na de start ook al tweede achter Hamilton en leek zich prima te kunnen handhaven op die positie. En mogelijk dat er zonder de onderbreking voor de reparatie van de bandenstapels zelfs twee McLaren-coureurs op het podium hadden gestaan, wanneer het team uit Woking zijn kaarten goed had gespeeld, want Lando Norris kwam na de eerste ronde als derde door. De Italiaanse Grand Prix liet daarmee nog eens duidelijk zien dat McLaren in een opwaartse lijn zit. Daniel Ricciardo wrijft zich vast in de handen. “Ik had wel verwacht dat ze competitief zouden zijn op Monza, maar had niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Ze lijken wat gevonden te hebben, wat natuurlijk erg bemoedigend is voor ze”, aldus de Australiër, die na dit seizoen bij McLaren instapt.

5. Nieuwe discussie over raceformat

De Italiaanse Grand Prix was om door een ringetje te halen en de sportieve baas van de Formule 1, Ross Brawn, was er als de kippen bij om te roepen dat er lessen moeten worden getrokken uit het spektakelstuk op Monza. Zijn voornaamste conclusie: we moeten opnieuw gaan kijken naar races met een omgekeerde startvolgorde, waarbij de snelste wagens dus achteraan starten. Dat Lewis Hamilton zich van achteraan terug naar voren moest vechten na zijn stop and go-penalty van tien seconden, vormde immers een belangrijk ingrediënt voor de spannende race van zondag. De Formule 1 speelt al langer met het idee om op zaterdag races met een ‘reversed grid’ te houden, waarvan de uitslag als grid moet dienen voor de Grand Prix op zondag, maar het voorstel kon nooit rekenen op unanieme steun van de teams. Vanaf 2021 is die unanieme steun niet langer nodig. Als acht teams vóór zijn, is dat genoeg. Daarmee is de kans groter dat er volgend jaar een ander raceformat komt. Met dank aan Brawn barst de discussie hierover komend weekend op Mugello voor de zoveelste keer los.

Het weekend op Mugello begint vrijdag om 11.00 uur met de eerste vrije training. De kwalificatie voor de Grand Prix van Toscane is zaterdag om 15.00 uur, de race start zondag om 15.10 uur. Zoals altijd doet Motorsport.com uitgebreid verslag van alle actie.