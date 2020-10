Preview GP van Portugal: Trekt Red Bull de stijgende lijn door?

Voor de tweede keer dit seizoen wordt er een circuit aangedaan waar de Formule 1 nog niet eerder is geweest. Nadat er vorige maand voor het eerst een Grand Prix op Mugello werd gehouden, is het nu de beurt aan Portimao om voor de eerste maal een krachtmeting in de koningsklasse van de autosport te organiseren. Helemaal onbekend is de Formule 1 overigens niet met de baan in de Algarve. In het verleden werd er nog wel eens getest. Zoals gewoonlijk wijst Motorsport.com vijf zaken aan om naar uit te kijken tijdens het aankomende Formule 1-weekend.

1. Zet Red Bull de traditie voort?

Het is inmiddels een vertrouwd patroon. Red Bull begint matig aan een seizoen, maakt gedurende het jaar goede stappen en is vervolgens uitermate sterk in de slotfase van het kampioenschap. Hoewel het team uit Milton Keynes alles op alles zette om dit jaar vanaf de eerste race een winnende auto te hebben om zo een gooi naar de titel te kunnen doen, bleek ook de RB16 een wagen waar eerst nog wat aan moest gebeuren. Twee weken geleden op de Nürburgring leek Red Bull echter een stuk dichter bij Mercedes te zitten. In de kwalificatie leek Max Verstappen een serieuze kandidaat voor de pole-position, maar kwam hij op het moment suprême een kleine drie tienden tekort. Hopelijk kan het team in de komende races nog wat progressie maken, zodat de Limburger richting het einde van het seizoen nog een paar keer ‘on merit’ voor de dagzege kan gaan. En daarna is het hopen dat Red Bull er in 2021 wel vanaf het begin staat.

2. Teams zetten tanden in nieuw circuit

Zoals gezegd heeft de Formule 1 nog niet eerder in Portimao geracet en daarmee staan de teams voor een vergelijkbare uitdaging als vorige maand in Mugello. Net als op de Toscaanse omloop zal het zaak zijn om tijdens de eerste trainingen op vrijdag veel meters te maken, zodat de engineers op vrijdagavond voldoende data hebben om de juiste afstelling voor de rest van het weekend te kunnen bepalen. Een goede set-up is in Portimao overigens geen overbodige luxe. De baan bestaat, net als Mugello, overwegend uit medium tot snelle bochten, waardoor een stabiele wagen een must is om er hard te kunnen gaan.

3. Portimao doet harten van coureurs sneller kloppen

Er zijn maar weinig rijders die niet positief over Portimao. “Het is snel, het is vloeiend, je hebt hoogteverschil waardoor een paar bochten blind zijn en je moet op een paar plekken zeer laat in de ankers”, legt Doornbos, die in 2009 een zege behaalde in Portimao in de A1GP, de charme van het circuit uit tegenover Motorsport.com. Volgens de voormalig Formule 1-coureur zullen de coureurs zich er prima vermaken. “De hartslag zal er opnieuw omhoog gaan, net als op Mugello het geval was”, aldus de geboren Rotterdammer. “Ik herinner me dat het een behoorlijk fysiek circuit was. De wagens mogen dan wel stuurbekrachtiging hebben, ze hebben natuurlijk ook een enorme hoeveelheid grip. De temperaturen zullen er wel anders zijn dan in de zomer, maar ik denk dat de coureurs het er wel naar hun zin zullen hebben. De baan heeft een zeer lekkere flow en dat is wat je wil op een zaterdagmiddag; dat je hartslag over de 180 gaat.” En hoe zit het met inhalen op zondag? De beste mogelijkheid lijkt zich aan het einde van het rechte stuk te bevinden, al is de eerste bocht een vrij snelle rechter. Doornbos wijst daarnaast naar Bocht 5, een scherpe linker. “Nadat je omhoog bent gereden moet je onder aan de heuvel remmen voor een hairpin. Dat is ook een goede plek om ernaast te duiken, aangezien de baan daar vrij breed is.”

4. Strijd om vierde plek laait op

Dat Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen aan het einde van het seizoen de eerste drie plekken in het kampioenschap bezetten, lijkt zo goed als zeker. Daarachter belooft de strijd om de vierde plaats echter nog ongemeen fel te worden. Daniel Ricciardo rukte twee weken geleden in Duitsland op van de zesde naar de vierde plek in het klassement door zijn eerste podium voor Renault te pakken. De goedlachse coureur uit Perth heeft na elf races 78 punten, waarmee hij een buffer van tien punten heeft naar Sergio Perez op P5 (68 punten). Daarna komen Lando Norris (65 punten), Alexander Albon (64 punten) en Charles Leclerc (63 punten), terwijl Lance Stroll (57 punten), Pierre Gasly (53 punten) en Carlos Sainz Jr. (51 punten) ongetwijfeld ook nog bepaalde ambities hebben voor het restant voor 2020.

5. Formule 1 en de tweede golf

Dat de situatie rond het coronavirus nog niet onder controle is, is de afgelopen weken gebleken. In een groot aantal landen neemt het aantal besmettingen snel toe. In de wereld van de sport grijpt COVID-19 ook rap om zich heen. Onder andere in het voetbal en wielrennen worden steeds meer positieve gevallen gemeld. De Formule 1 is vanzelfsprekend niet immuun. Mercedes kreeg twee weken geleden te maken met enkele positief geteste teamleden, waardoor er zes vervangers naar de Nürburgring moest worden gestuurd. De teams zijn dus gewaarschuwd. Vooralsnog heeft de Formule 1 redelijk kunnen functioneren sinds het seizoen met de nodige vertraging is opgestart, maar men zal de komende tijd wel extra waakzaam moeten zijn om grote problemen te voorkomen. Bovendien valt en staat alles met dat er de komende periode ‘gewoon’ gereisd kan blijven worden. En dat heeft de Formule 1 niet in eigen hand. Ook lijkt het een kwestie van tijd dat alle races weer achter gesloten deuren plaatsvinden. Vooralsnog mogen er bij de eerste Grand Prix van Portugal in 24 jaar maximaal 45.000 fans aanwezig zijn. Dit kan echter nog veranderen.

De actie in Portugal begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training, waarna om 16.00 uur de tweede oefensessie plaatsvindt. Zaterdag is om 12.00 uur Nederlandse tijd de derde training, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race gaat zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd van start.