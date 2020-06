Preview GP van Oostenrijk: Vijf dingen om naar uit te kijken

Eigenlijk had het Formule 1-kampioenschap op 15 maart moeten beginnen in Australië, maar het coronavirus stak daar op het laatste moment een stokje voor. Vervolgens brak er een onzekere periode aan voor de koningsklasse van de autosport. Lange tijd was niet duidelijk wanneer er weer geracet kon worden. De ene na de andere race-afspraak verdween van de F1-kalender, waaronder de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 op het pas verbouwde Circuit Zandvoort. Voor de teams, die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de wedstrijden, dreigde een onhoudbare situatie. Wat als er in 2020 helemaal geen race zou plaatsvinden? Zouden er teams van de grid kunnen verdwijnen als gevolg van de coronacrisis? De Formule 1 schoot de teams te hulp met een pakket kostenbesparende maatregelen. Zo is de introductie van een compleet nieuwe auto met een jaar uitgesteld naar 2022 en geldt er vanaf volgend jaar een budgetplafond dat lager is dan aanvankelijk het idee was.

Ondertussen werd langzaam maar zeker duidelijk dat het F1-seizoen in Oostenrijk wel eens van start kon gaan. Als een van de eerste landen in Europa begon men daar met het versoepelen van de coronamaatregelen. De Oostenrijkse overheid bleek bovendien wel gecharmeerd van het idee om de seizoensopener in de Formule 1 te verzorgen. Al snel ontstond het idee om dan niet één maar twee races op de Red Bull Ring te organiseren, om zo vast wat races op de teller te hebben, in de hoop dat er uiteindelijk met vijftien tot achttien races nog een aardig kampioenschap staat. Maar een belangrijke voorwaarde hierbij was natuurlijk wel dat er geen enkel risico zou worden genomen met de volksgezondheid. En dus kwam de Formule 1 met een gedetailleerd plan dat ervoor moet zorgen dat de kans op nieuwe COVID-19-besmettingen als gevolg van de komst van koningsklasse zo goed als nihil is. De overheid ging akkoord, waarmee de seizoensstart in Oostenrijk een feit was. Kort daarna kwam de Formule 1 met een herziene kalender met daarop acht races in Europa en was de dubbele seizoensouverture in het alpenland officieel.

Door de coronaprotocollen die de Formule 1 heeft ingesteld, zijn de Grand Prix van Oostenrijk en de Grand Prix van Stiermarken, zoals de tweede race op de Red Bull Ring is gedoopt, zeker geen gewone evenementen. Op de eerste plaats ontbreken de fans - en dus ook het oranjelegioen - in Spielberg. De race vindt plaats achter gesloten deuren, dus zonder publiek. De Formule 1 reist verder met zo weinig mogelijk personeel af naar het circuit en blijft eenmaal ter plaatse in een eigen bubbel, waarbij er zo weinig mogelijk contact is met de buitenwereld. Daarnaast vormt elk team zijn eigen bubbel, om bij een eventuele besmetting te voorkomen dat het virus zich in de paddock verspreidt. Positieve coronagevallen worden meteen geïsoleerd, waarna met een speciale app kan worden nagegaan met wie die persoon allemaal in contact is geweest, zodat ook zij kunnen in quarantaine kunnen worden geplaatst. Verder zijn er geen motorhomes op het circuit en worden er in de garages mondkapjes en gezichtsbeschermers gedragen. Het zal voor iedereen wennen zijn, maar het belangrijkste is: er wordt weer geracet! Motorsport.com blikt dit jaar op elke race vooruit met vijf dingen om naar uit te kijken:

1. Eindelijk weer échte actie

De Formule 1 mag de afgelopen maanden dan wel virtuele Grands Prix hebben georganiseerd, er gaat niets boven het echte werk. De kriebels in de buik in de aanloop naar een raceweekend, het heerlijke gevoel wanneer de wagens op vrijdagochtend voor het eerst de baan opgaan en de eerste snelle tijden op de klokken worden gezet, de spanning tijdens de kwalificatie wanneer het kleinste foutje meteen wordt afgestraft en de volledige zondagmiddag die in het teken staat van de Grand Prix. Dat is met simracen - hoe vermakelijk het ook kan zijn om naar te kijken - toch net even iets anders. Voor George Russell zal het straks even aanpassen zijn. De Williams-coureur kroonde zichzelf tijdens de raceloze periode tot virtuele Formule 1-kampioen, maar zal op de echte baan met iets minder resultaten genoegen moeten nemen.

2. Verstappen gaat voor Oostenrijkse hattrick (en de titel)

Voor de corona-ellende was er eigenlijk maar één vraag die Formule 1-minnend Nederland bezighield: kan Max Verstappen in 2020 voor de wereldtitel gaan? Komend weekend krijgen we een eerste indicatie van wat er dit jaar mogelijk is voor de Limburger. Over één ding lijkt iedereen het wel eens: Verstappen zelf is er klaar voor, hij heeft alleen nog een auto nodig om de klus mee te kunnen klaren. Red Bull maakte tijdens de wintertests in Barcelona - ze lijken alweer eeuwen geleden - een prima indruk. De Honda-motor bleek betrouwbaar, waardoor er veel gereden kon worden. Hoe het met de snelheid van de RB16 zit in vergelijking met de rest, gaan we zaterdag zien in de kwalificatie. Het team uit Milton Keynes heeft ondanks de verplichte sluiting van de fabrieken al verschillende updates voor de auto gereed, zoals te zien was tijdens de filmdag van vorige week, maar datzelfde geldt voor Mercedes en Ferrari. Verstappen weet in elk geval wel raad met de Red Bull Ring: hij won er de afgelopen twee jaar.

3. Potentiële verrassingen

De coureurs beginnen vrijdag aan een kampioenschap zonder te weten uit hoeveel ronden het precies zal bestaan. De eerste acht races staan vast en daar komen aan het einde van het jaar zo goed als zeker nog een paar races in het Midden-Oosten bij, maar wat daartussen gaat gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Het is de vraag wat voor impact dit zal hebben op hoe de coureurs het seizoen benaderen. Mogelijk dat de rijders die voor het kampioenschap gaan, iets minder risico nemen en op de eerste plaats punten zeker willen stellen. In een kort seizoen kunnen één of twee DNF’s namelijk genoeg zijn om je titelambities om zeep te helpen. Wanneer bepaalde coureurs inderdaad gereserveerder rijden, kunnen er zich mogelijk kansen voordoen voor coureurs die het met iets minder materiaal moeten doen maar bereid zijn om wel veel risico te nemen. Daarnaast zijn er met name in de eerste races misschien nog teams die worstelen met de coronaprotocollen en als gevolg daarvan een steekje laten vallen. Zodoende zien we de komende tijd misschien weer iets vaker coureurs die niet voor de top-drie teams uitkomen op het ereschavot.

4. Ferrari-duo kruist opnieuw de degens

Het ging er vorig jaar op de baan zo nu en dan behoorlijk heftig aan toe tussen de Ferrari-coureurs. Mogelijk dat die onderlinge strijd komend seizoen nog een tandje feller wordt, doordat inmiddels duidelijk is dat Sebastian Vettel de Scuderia aan het einde van het jaar gaat verlaten. Ging de viervoudig wereldkampioen vorig jaar al moeizaam, of simpelweg niet, aan de kant voor zijn jongere stalgenoot wanneer het team daarom vroeg, dit jaar zal hij helemaal lak hebben aan een dergelijk verzoek. Bovendien is nog niet duidelijk of de Duitser na dit jaar stopt of doorgaat bij een ander team in de Formule 1. Mocht hij voor zichzelf al besloten hebben dat hij zijn helm straks aan de wilgen hangt, dan zal hij in 2020 zeker nog één keer willen knallen. Een ding staat vast: Vettel hoeft geen afscheidscadeautjes te verwachten van Charles Leclerc.

5. F1 neemt stelling

Sport en politiek gaan niet samen, luidt een aloud, maar zeker niet onbetwist adagium. De Formule 1 heeft er in de afgelopen weken echter nadrukkelijk voor gekozen niet langer de ogen te sluiten voor wat er elders in de wereld gebeurt. Onder aanvoering van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton dompelt de koningsklasse voorzichtig de tenen in het antiracismedebat. De Formule 1 lanceerde onlangs de #WeRaceAsOne-campagne. Enerzijds om iedereen die zich inzette voor de strijd tegen corona te bedanken, anderzijds om stelling te nemen tegen racisme en discriminatie, en meer gelijkheid en diversiteit in de Formule 1 na te streven. Als onderdeel van de campagne zijn de Formule 1-auto’s dit jaar voorzien van een regenboog en wordt een speciale taskforce in het leven geroepen. Wat dit allemaal concreet oplevert, is afwachten, maar dat de Formule 1 zich in een dergelijke discussie mengt, is voor deze sport al een hele stap. Hamilton blijft zich ondertussen roeren op social media, terwijl zijn team Mercedes voor de start van het seizoen is overgestapt naar een zwarte livery om een signaal af te geven, waarmee het onderwerp in elk geval prominent op de agenda staat. Het zal interessant zijn om te zien in hoeverre een en ander tijdens het raceweekend nog verder tot uiting komt.