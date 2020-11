Preview van GP van Turkije: Hamilton heeft zevende voor het grijpen

Voor het eerst sinds 2011 brengt de Formule 1 weer een bezoek aan Istanbul Park. Hoewel er de afgelopen jaren zo nu en dan geruchten waren dat de Turkse Grand Prix wel eens terug kon keren op de kalender, leek het eerder ook nooit meer te zijn dan dat: geruchten. Maar door het coronavirus is het programma van de Formule 1 volledig op de kop gegaan en wordt er geracet op plekken die tot voor kort volstrekt ondenkbaar waren. En zo gaan er komend weekend weer Formule 1-wagens door de beroemde Turn 8: een snelle linkerbocht met een meervoudige apex. Zoals gewoonlijk wijst Motorsport.com voorafgaand aan het weekend vijf zaken aan om op te letten.

1. De zevende voor Hamilton

Zestien jaar lang was de term zevenvoudig Formule 1-kampioen exclusief voorbehouden aan Michael Schumacher. In 1994 en 1995 pakte de Duitser zijn eerste twee titels met Benetton, daarna volgden er nog vijf kampioenschappen met Ferrari: in 2000, 2001, 2002, 2003, en 20004. Niemand die dat aantal ooit zou evenaren. Tot komend weekend. Nadat Mercedes ruim een week geleden in Imola de constructeurstitel binnenhaalde, kan Lewis Hamilton in Turkije de rijderstitel veilig te stellen. Zijn zevende dus. Als de Brit op zondag voor Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas finisht, dan is de strijd beslecht. De Fin kan de beslissing in het kampioenschap nog een race uitstellen door minimaal acht punten meer te scoren dan de Brit, wat er in de praktijk op neerkomt dat hij de race moet winnen én de snelste raceronde moet neerzetten.

2. Coureurs met voorkennis

De Formule 1 reed eerder van 2005 tot en met 2011 op Istanbul Park. Er zijn dus een paar coureurs in het huidige veld die al wat ervaring hebben op deze omloop. Sterker nog: er zijn zelfs drie die een overwinning in de Turkse Grand Prix op hun naam hebben staan. Kimi Raikkonen won in 2005 de eerste editie van de race, Lewis Hamilton zegevierde in 2010 na de beroemde botsing tussen Red Bull-teamgenoten Mark Webber en Sebastian Vettel, en in 2011 was het Vettel die triomfeerde na van pole te zijn gestart. Sergio Perez is er eveneens bekend. De coureur van Racing Point debuteerde in 2011 immers bij Sauber in de koningsklasse. En ook Daniel Ricciardo heeft eerder met een Formule 1-auto op Istanbul Park gereden, zij het maar een beperkt aantal ronden. Hij reed bij het laatste bezoek aan het circuit de eerste vrije training voor Toro Rosso. Het is alleen de vraag of de Australiër iets aan die ervaring heeft. Er was namelijk sprake van een natte baan.

3. Volgas door Bocht 8

We noemden hem al even, maar de terugkeer van de Turkse Grand Prix betekent ook de terugkeer van de fameuze Turn 8, die in het verleden samen met bochten als Eau Rouge op Spa-Francorchamps en 130R op Suzuka tot de mooiste bochten op de Formule 1-kalender werd geschaard. De verwachting is dat er met de huidige generatie auto’s volgas door deze bocht kan worden gereden, wat ook meteen betekent dat de banden daar een flink pak slaag zullen krijgen. Niet voor niets neemt Pirelli de hardste drie compounds mee naar Turkije.

4. Wat gaat Hamilton doen?

Lewis Hamilton liet anderhalve week geleden in Imola een bommetje vallen, toen hij na het winnen van de race verklaarde dat hij niet kan garanderen dat hij volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt. De toekomst van de binnenkort zevenvoudig kampioen zal komend weekend in Turkije dan ook een van de grote topics zijn. Overweegt de Brit echt te stoppen? Of zegt hij het alleen maar om een beter contract voor zichzelf uit te kunnen onderhandelen? Of heeft hij andere wensen die hij graag ingewilligd zou zien, bijvoorbeeld op het vlak van diversiteit binnen het Mercedes F1-team? De kans is levensgroot dat hij volgend jaar voor zijn achtste zou kunnen gaan, waarmee hij definitief de beste aller tijden is. Zou een competitief persoon als hij die kans echt laten lopen?

5. Over en uit voor Albon?

Het moet nu echt een keer gaan gebeuren voor Alexander Albon, als hij ook volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen wil zijn. Al zou het ook zomaar kunnen dat het doek reeds gevallen is voor de Britse Thai en volgend jaar iemand anders het mag gaan proberen bij Red Bull. Dat Albon na zijn vijftiende plaats in de Grand Prix van Emilia-Romagna voor de camera’s concludeerde dat het ‘eigenlijk nog niet eens zo’n slecht weekend’ was geweest, zal bij het management van Red Bull ongetwijfeld niet goed zijn gevallen. Of kan Albon het tij nog keren?

Het Formule 1-weekend in Turkije begint vrijdag om 9.00 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training, waarna om 13.00 uur de tweede vrije training wordt verreden. De derde oefensessie is zaterdag om 10.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 13.00 uur. De race is op zondagochtend om 11.10 uur Nederlandse tijd. Motorsport.com doet zoals altijd live verslag van alle actie.