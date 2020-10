Preview GP van Emilia-Romagna: Emotioneel weerzien met Imola

Bij het horen van de naam Imola gaan de gedachten bij vele Formule 1-fans gelijk terug naar het rampweekend in ’94. In de kwalificatie op zaterdag was er het noodlottige ongeval van Roland Ratzenberger en in de race op zondag had Ayrton Senna zijn fatale crash. Het weerzien met Imola zal voor velen dan ook een emotionele zijn, al zijn er in de tussentijd alweer talloze wedstrijden verreden, waaronder ook twaalf in de Formule 1 - waarvan de helft een prooi was voor Michael Schumacher. Zoals gewoonlijk vijf dingen om in de gaten te houden tijdens het aankomende raceweekend.

1. Twee dagen knallen

Wie op vrijdagochtend klaar gaat zitten voor de eerste training, kan lang wachten. De coureurs komen namelijk pas op zaterdagochtend voor het eerst de baan op. De Formule 1 experimenteert in Imola met een tweedaags raceweekend, om te kijken of dat format in de toekomst vaker kan worden gehanteerd of misschien wel de nieuwe standaard kan worden. F1-eigenaar Liberty Media wil namelijk toe naar een kalender met 25 races. De teams maken zich echter zorgen of hun personeel dan niet te zwaar wordt belast. Kortere raceweekenden kunnen uitkomst bieden. Bovendien heeft het verleden - recentelijk op de Nürburgring nog - uitgewezen dat het spektakel in de kwalificatie en de race er alleen maar op vooruit gaat, als er een dag wegvalt door slecht weer. De teams kunnen zich dan minder goed voorbereiden met een hogere mate van onvoorspelbaarheid tot gevolg. Aan de andere kant zullen bepaalde promotors niet zitten te springen om een ingekort programma. Bij sommige races mag er dan nauwelijks volk langs de baan zitten tijdens de eerste vrije trainingen, voor onder andere Silverstone en Spa - en straks ook Zandvoort - is de vrijdag een belangrijke bron van inkomsten. Overigens is de formele reden dat het weekend in Imola uit twee dagen bestaat, een logistieke: de teams zouden niet snel genoeg over de weg van Portimao naar Imola kunnen afreizen om op vrijdagochtend al aan het weekend te kunnen beginnen.

2. Politiek steekspel over Red Bull-motor

Red Bull zou de motor vanaf 2022, nadat Honda uit de Formule 1 is gestapt, graag in eigen beheer nemen, maar stelt daarbij wel de voorwaarde dat de doorontwikkeling van de motor vanaf dat moment wordt bevroren. De productie van de motor overnemen zou namelijk nog te doen zijn, maar de krachtbron zelf verder ontwikkelen te ingewikkeld en te duur. Red Bull zou graag zien dat men binnen een paar weken al instemt met de gestelde eis. Mochten alle betrokken partijen niet akkoord zijn, dan zou de Oostenrijkse onderneming de Formule 1 wel eens kunnen verlaten. “Ik respecteer elke mening en elk verzoek, maar ik laat me niet chanteren. Door niemand”, luidde de reactie van FIA-president Jean Todt tegenover Auto, Motor und Sport. "In mei kwam Red Bull nog bij ons met het verhaal dat er absoluut geen stop op de ontwikkeling van de motoren moest komen, omdat Honda anders zou vertrekken. Nu willen ze het tegenovergestelde. Zo snel kan het gaan in deze sport."

3. Champagneflessen bij de hand

Het moet raar lopen, wil Mercedes komend weekend niet voor het zevende achtereenvolgende jaar kampioen worden bij de constructeurs. De Duitse fabrieksformatie staat na twaalf van de zeventien races op 435 punten, wat er maar liefst 209 meer zijn dan Red Bull er op dit moment heeft. Nog niet eerder slaagde een constructeur erin om zeven jaar op rij kampioen te worden. Het huidige record van zes titels op rij deelt Mercedes met Ferrari, dat van 1999 tot en met 2004 het sterkste team was. De Italiaanse renstal blijft trouwens nog wel even recordhouder als het gaat om het totale aantal constructeurstitels. Daar heeft Ferrari er namelijk zestien van.

4. Ferrari aan de beterende hand

Over Ferrari gesproken: het team uit Maranello lijkt beetje bij beetje te herstellen van de enorme dreun die het dit jaar heeft gekregen. Charles Leclerc maakte met de vierde tijd een competitieve indruk in de kwalificatie voor de Portugese Grand Prix en was op zondag goed voor eenzelfde klassering. Opvallend blijft dat het dit jaar van één kant moet blijven komen bij de Scuderia. Sebastian Vettel lijkt zich nog altijd geen raad te weten met de SF1000. Het grote verschil tussen de twee Ferrari-coureurs doet je bijna afvragen of beide wel dezelfde auto onder hun kont hebben. Vettel rekent erop. "Ik vertrouw de mensen om me heen en in de garage.”

5. Bekend terrein voor Verstappen

Imola is in het verleden succesvol jachtterrein gebleken voor Max Verstappen. De Nederlander racete er in 2014 in de Europese Formule 3 en boekte er een tweede plaats en een overwinning. Vooral die tweede plek was indrukwekkend, omdat Verstappen vanaf de elfde startpositie moest komen. De beker voor P2 werd veiliggesteld met een zeer late inhaalactie op Antonio Giovinazzi, bij het uitkomen van de allerlaatste bocht. Verstappen kwam uiteindelijk 0.019 seconde voor de Italiaan over de streep, een actie die hem de FIA Action of the Year Award opleverde. “Ik heb er in de F3 geracet en er erg veel plezier gehad, vooral toen ik door het veld sneed. Je moet een flinke topsnelheid hebben en een goede set-up, maar er zijn hier en daar inhaalmogelijkheden. Natuurlijk zijn F1-wagens moeilijker te volgen dan F3-auto's dus inhalen zal wat lastiger worden, maar we zullen zien wat er mogelijk is. Al met al denk ik dat het een prima aanvulling is op de kalender”, sprak de Limburger eerder deze week.

Het weekend in Imola begint zaterdag om 10.00 uur met een anderhalf uur durende vrije training. De kwalificatie volgt later die dag om 14.00 uur. De race start zondag om 13.10 uur.