Preview Britse GP: Hoe snel krijgt Red Bull Racing de RB16 getemd?

Hoewel het kampioenschap nog geen maand onderweg is, zijn we alweer bij de vierde race aanbeland. Het is slechts een van de vele dingen die van 2020 een verre van normaal Formule 1-seizoen maken. Na de allereerste triple-header in 2018 zwoer de sport nooit weer drie races op rij te houden, omdat het te veel van de werknemers van de teams zou vragen. Maar in het jaar van het coronavirus werkt de Formule 1 liefst drie triple-headers achter elkaar af. De financiële belangen om in 2020 een serieus kampioenschap af te werken zijn dan ook groot. Volgens de reglementen zijn acht races voldoende voor een wereldkampioenschap, maar om aan de overeenkomsten met de tv-zenders te voldoen moeten er minimaal vijftien worden verreden. Het aantal bevestigde GP’s staat sinds de Nürburgring, Portimao en Imola eind vorige week zijn toegevoegd, op dertien. Daar komen aan het einde van het jaar vrijwel zeker nog races in Bahrein en Abu Dhabi bij, waarmee de tv-miljoenen zouden zijn veiliggesteld.

Terug naar de actualiteit. De komende twee weekenden staan er dus twee races op Silverstone op het programma. Eerst vindt op het voormalige militaire vliegveld de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats en daarna de 70th Anniversary Grand Prix, ter ere van de zeventigste verjaardag van de Formule 1. Om die tweede krachtmeting interessanter te maken, wordt er niet in tegengestelde richting gereden, geen andere lay-out gebruikt en op zaterdag ook geen kwalificatierace verreden - allemaal ideeën die in de afgelopen maanden de revue passeerden - maar moeten de teams het doen met een andere bandenselectie, waardoor er op zondag mogelijk andere strategieën worden ingezet. De dubbele seizoensopener op de Red Bull Ring heeft echter uitgewezen dat het tweede raceweekend op hetzelfde circuit ook zonder gimmicks nog voldoende spektakel kan bieden, doordat de weersomstandigheden een week later nooit helemaal gelijk zijn. Maar wat zijn nu de vijf zaken om naar uit te kijken tijdens de eerste ontmoeting op Silverstone?

1. Red Bull weet waar het probleem zit

Red Bull-adviseur Helmut Marko verklaarde eerder deze week tegenover Auto, Motor und Sport dat het team uit Milton Keynes inmiddels weet wat de problemen met de RB16 veroorzaakt. Max Verstappen en Alexander Albon kampten de eerste races met een auto die onvoorspelbaar wordt zodra zij de wagen naar de limiet brengen. Niet bepaald wat je als coureur wil wanneer je zo hard mogelijk door de bochten probeert te gaan. Marko spreekt van een aerodynamisch probleem en legt uit dat de lucht op een iets andere manier over de auto stroomt dan de ontwerpers hadden voorzien. “We weten nu wat wel en niet functioneert”, aldus Marko. “Vanuit die basis kunnen we verder ontwikkelen. We zullen proberen om de fouten zo snel mogelijk te herstellen. Om die reden zetten we alle nieuwe onderdelen ook niet in één keer op de auto, maar één voor één. Zo kunnen we zien of er ergens een fout is ingeslopen.” Mogelijk zien we op de baan in Northamptonshire al verbetering. Red Bull geeft in elk geval niet op. “We stellen alles in het werk om het gat met Mercedes te dichten”, belooft Marko.

2. Britse talenten schitteren

Lewis Hamilton mag dan hard op weg zijn naar zijn zevende wereldtitel, ook de nieuwe lichting Britse coureurs heeft in de eerste races van 2020 van zich laten horen. Lando Norris pakte in de seizoensopener in Oostenrijk een fraaie derde plaats door met een snelle laatste ronde binnen vijf seconden van Hamilton, die tweede lag maar een tijdstraf had opgelopen, te komen. De McLaren-coureur volgde dit resultaat op met een vijfde plek in de Grand Prix van Stiermarken, waardoor hij momenteel verrassend vierde staat in het kampioenschap. Verder naar achteren bewees George Russell heel wat in zijn mars te hebben door zich tot tweemaal toe als twaalfde te kwalificeren met de Williams. Helaas voor de Formule 2-kampioen van 2018 is de FW43 in de races nog te langzaam om echt de strijd aan te kunnen binden met de andere teams, maar de weg omhoog lijkt in elk geval gevonden door de renstal uit Grove.

3. Eerste podium voor Racing Point?

Gezien de gelijkenissen tussen de Mercedes van vorig jaar en de Racing Point van dit jaar en de sterke resultaten die het team uit Silverstone de eerste races met de RP20 heeft behaald, lijkt het slechts een kwestie van tijd dat Sergio Perez, of wie weet misschien zelfs wel Lance Stroll, een keer op het podium belandt. Allicht gebeurt dit ergens in de komende twee weken in Engeland al, want Mercedes heeft voorgaande jaren altijd goed gepresteerd op Silverstone. Van de laatste zeven edities van de Britse Grand Prix waren er zes een prooi voor Mercedes - vijf keer trok Lewis Hamilton aan het langste eind. Vorig jaar was het Duitse fabrieksteam heer en meester op zaterdag en zondag, dus het lijdt geen twijfel dat het toekomstige Aston Martin met de geslaagde kopie van de W10 hoge ogen moet kunnen gooien in de Britse races.

4. Duidelijkheid over legaliteit Racing Point aanstaande

Voortbordurend op het vorige punt: mogelijk dat er voor het eerste treffen op Silverstone een uitspraak wordt gedaan over het protest dat Renault na de afgelopen twee wedstrijden heeft ingediend tegen Racing Point. De Franse fabrieksformatie is niet te spreken over het feit dat het team uit Silverstone zonder blikken of blozen de Mercedes van vorig jaar heeft gekopieerd. Veel andere teams zijn daar ook niet blij mee, maar waar zij twijfelen of Racing Point ook echt de regels hiermee heeft overtreden, ziet Renault wel grond om in protest te gaan. De brake ducts op de RP20 lijken namelijk als twee druppels water op die waarmee Mercedes vorig jaar reed en laat dit nou net een onderdeel zijn dat een team vanaf dit jaar nadrukkelijk zelf moet hebben ontworpen. Vorig jaar mocht Racing Point de brake ducts nog wel afnemen bij Mercedes en het team heeft een punt als zij zegt dat zij dingen die zij vorig jaar heeft geleerd, niet zomaar kan vergeten. Bovendien zou zij met de CAD-software kunnen aantonen dat zij elke streep van het ontwerp van de brake duct zelf heeft gezet. De ontwerpers van Racing Point mogen dan inspiratie hebben gehaald uit de brake ducts van Mercedes, volgens de letter van de wet heeft het team het onderdeel zelf getekend en geproduceerd, waarmee er een gerede kans is dat het protest van Renault wordt afgewezen. Waterdicht krijg je dergelijke regels overigens nooit. Er zijn altijd teams die in meer of mindere mate profiteren van een regelwijziging als deze, maar op een bepaald moment moet je als FIA een streep trekken en naar de toekomst kijken.

5. Silly season belandt in afrondende fase

Met Carlos Sainz die van McLaren naar Ferrari gaat, Daniel Ricciardo die Renault verlaat voor McLaren én Fernando Alonso die bij Renault zijn rentree in de Formule 1 maakt, hebben er in de voorbije maanden al verschillende opvallende verschuivingen plaatsgevonden op de rijdersmarkt. Maar er moeten nog altijd een paar puntjes op de i worden gezet. Er lijkt vooral te worden gekeken naar wat Sergio Perez en Sebastian Vettel gaan doen. De Mexicaan heeft een contract bij Aston Martin, nu nog Racing Point, voor volgend jaar, maar zou zijn zitje wel eens kunnen verliezen aan Vettel, die na dit jaar zijn biezen moet pakken bij Ferrari. Mocht dit ook echt gebeuren, dan is het de vraag waar Perez naartoe gaat. Zowel bij Alfa Romeo als Haas lijken er mogelijkheden te zijn voor de coureur uit Guadalajara, terwijl collega Adam Cooper recentelijk in een column betuigt dat Perez wel eens een aantrekkelijke teamgenoot voor Max Verstappen zou kunnen zijn bij Red Bull Racing. Naar verluidt heeft Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll tot 31 juli - aanstaande vrijdag - de tijd om zich van Perez te ontdoen, waarna de laatste stukjes van de puzzel wel eens heel snel gelegd zouden kunnen worden.

Video: Red Bull worstelt met updates