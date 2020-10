Hoe corona voorbereiding teams op nieuwe circuits bemoeilijkt

De Formule 1 heeft de kalender voor 2020 op de schop moeten gooien vanwege het coronavirus en dat heeft ertoe geleid dat er liefst vijf circuits op de kalender staan die daar in de afgelopen zeven jaar niet op stonden. Mugello is inmiddels achter de rug, maar nu volgt een reeks van vier circuits die voor de teams onbekend terrein zijn met de huidige auto’s. Volgende week staat de Nürburgring voor het eerst sinds 2013 op het programma, gevolgd door de eerste race op Portimao en de eerste F1-race sinds 2006 op Imola. Het kwartet races wordt afgesloten door Istanbul Park, dat voor het eerst sinds 2011 bezocht wordt door de F1.

De teams hebben echter afgesproken om niet op de circuits te gaan testen om kosten te besparen, en dus vertrouwen ze op de simulator in de voorbereiding. Maar ook dat verloopt niet geheel volgens plan, omdat de teams moeite hebben om de coureurs in te laten vliegen voor simulatordagen. Dat is het gevolg van de verplichte quarantaine in Groot-Brittannië, die geldt voor reizigers uit een groeiend aantal landen. “We hebben een beetje een achterstand met de nieuwe circuits dit jaar”, zei track engineering director Shovlin van Mercedes.

“Normaal gaat het om één of twee [nieuwe circuits]. Er is een enorme hoeveelheid extra werk die je doet voor deze nieuwe circuits. En idealiter haal je de coureurs hierheen om in de simulator te rijden”, stelt Shovlin. “Maar dat wordt steeds lastiger met alle beperkingen rond COVID, omdat de uitzonderingen [die de F1 heeft voor de quarantaine] alleen geldt voor een raceweekend. Je bent geen uitzondering simpelweg omdat je in de F1 zit - het geldt alleen specifiek voor de race-evenementen. Het is behoorlijk lastig gebleken om op de hoogte te blijven met alle nieuwe circuits die komen.”

Normaal gesproken laat Mercedes reserverijders Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez het simulatorwerk voltooien, samen met vaste rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Shovlin stelt dat het tegenwoordig lastiger is om vast te houden aan die aanpak. “Het normale werk met het kiezen hoe je de auto afstelt, dat is voor ieder circuit hetzelfde”, zei hij. “Als het een onbekend circuit is, gaat het om iets meer elementen zoals voorspellen hoe de banden ervoor zullen staan. Vanuit die optiek is het werk voorafgaand aan het evenement iets lastiger. Normaal gesproken zouden we de coureurs in de simulator hebben gehad om te oefenen.”

Met medewerking van Luke Smith