Voor het eerst in 2022 lachende gezichten bij Aston Martin

Het was de eerste keer dit jaar dat Aston Martin erin slaagde het laatste kwalificatiedeel te halen. Daarin noteerde Sebastian Vettel vrijdag op het natte Imola de negende tijd, wat tot vreugde leidde bij zijn team. “Zoals je je kan voorstellen is dit, na de eerste drie races, een boost voor de moraal”, aldus teambaas Mike Krack. “Het is de eerste keer dat ik lachende gezichten heb gezien. Het was leuk om vrijdag van dit moment te kunnen genieten, maar dit is een nieuwe dag”, blikt Krack vooruit op de sprintrace.

“De problemen zijn niet van de ene op de andere dag verdwenen, maar je moet van het moment genieten als dat kan”, vervolgt Krack. De Aston Martin-chef houdt er rekening mee dat Vettel het lastig krijgt in de sprintrace. “Ik heb niet het idee dat we staan waar we horen te staan. Dat neemt echter niet weg dat we gaan proberen de coureurs rond en achter ons een lastige middag te bezorgen”, belooft Krack.

Vettel noemt zijn negende plek een ‘geweldig resultaat’, al had er misschien nog wel meer ingezeten. “Dit nemen we. We hebben ons gekwalificeerd op een plaats waar we normaal gesproken niet horen. Dus dat is een heel goede prestatie”, vertelt de viervoudig wereldkampioen. “Het was leuk geweest als ik in Q3 ook een serieuze poging had kunnen doen. In mijn eerste run was ik voorzichtig en in mijn tweede run verremde ik me voor bocht 2. Daarna volgden de rode vlaggen, dus dat was een beetje een anticlimax. Maar al met al is dit een geweldig resultaat voor ons.”

Lance Stroll haalde in de andere Aston Martin Q2 en start de sprintrace als vijftiende.

Video: Onze terugblik op de kwalificatie in Imola