De volledige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Australië De teller qua pole-positions staat na drie races in 2022 al op twee stuks voor Charles Leclerc, die zich in Australië opnieuw van de beste startpositie verzekerde. Hoe ziet de rest van de startopstelling eruit? Dat zie je in het onderstaande overzicht. Deze startgrid is nog niet definitief, dat gebeurt enkele uren voor de start van de race pas als de FIA deze heeft gevalideerd.

(Ferrari)





2

Max Verstappen

(Red Bull) 3 Sergio Pérez

(Red Bull)





4

Lando Norris

(McLaren) 5 Lewis Hamilton

(Mercedes)





6

George Russell

(Mercedes) 7 Daniel Ricciardo

(McLaren)





8

Esteban Ocon

(Alpine) 9 Carlos Sainz

(Ferrari)





10

Fernando Alonso

(Alpine) 11 Pierre Gasly

(AlphaTauri)





12

Valtteri Bottas

(Alfa Romeo) 13 Yuki Tsunoda

(AlphaTauri)





14

Zhou Guanyu

(Alfa Romeo) 15 Mick Schumacher

(Haas)





16

Kevin Magnussen

(Haas) 17 Sebastian Vettel

(Aston Martin) 18

Nicholas Latifi

(Williams) 19 Alexander Albon (P) +3

(Williams)



20

Lance Stroll

(Aston Martin) Alexander Albon heeft drie plaatsen gridstraf gekregen vanwege zijn botsing met Lance Stroll tijdens de GP van Saudi-Arabië