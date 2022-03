De volledige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Saudi-Arabië Het verschil was met 0.025 seconde minimaal, maar Sergio Perez heeft na 215 pogingen dan eindelijk zijn eerste pole-position behaald in de Formule 1. Hij mag de Grand Prix van Saudi-Arabië vanaf de beste positie aanvangen, maar hoe ziet de rest van de startopstelling in Jeddah eruit? Let wel: deze startopstelling is voorlopig tot de FIA die definitief heeft bevestigd.