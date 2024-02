Na een lang proces heeft de Formule 1 als commercieel rechtenhouder een besluit genomen: Andretti voldoet niet aan de eisen om toe te treden tot de sport. Met name de beperkte toegevoegde waarde en de onzekerheid over een motorendeal wegen zwaar mee in het besluit. Hieronder lees je het volledige verslag van de Formule 1 aangaande het onderzoek, met onderaan de veelzeggende conclusies.

Introductie

1. Op 22 maart 2023 publiceerde de FIA een uitnodiging om in te schrijven voor deelname aan het FIA Formula One World Championship. Daarop reageerden vier kandidaten, waaronder Andretti Formula Racing, LLC (hierna: de aanvrager). De FIA voerde een eerste beoordelingsprocedure uit, die zowel schriftelijke vragen als een persoonlijke bijeenkomst omvatte.



2. De FIA maakte op 2 oktober 2023 bekend dat de aanvraag ingediend door de aanvrager in alle wezenlijke opzichten aan de selectiecriteria voldeed, en dat de FIA derhalve van mening was dat de aanvrager door mocht gaan naar de volgende fase van het overeengekomen proces, zoals uiteengezet in de uitnodiging, namelijk een beoordeling door de commerciële rechtenhouder van de waarde van de aanvrager voor het kampioenschap. Het in de uitnodiging beschreven proces bepaalt dat zowel de FIA als de commerciële rechtenhouder een aanvraag geschikt moet achten om een nieuwe deelnemer te kunnen goedkeuren.

3. De FIA had ons eerder het materiaal doen toekomen dat door elk van de vier aanvragers in reactie op de uitnodiging was ingediend en dat wij hadden bestudeerd. Na de aankondiging van de FIA schreven wij de aanvrager op 10 oktober 2023 een brief waarin wij het beoordelingsproces uiteenzetten en nadere informatie verstrekten over de overwegingen en het besluitvormingsproces op grond waarvan wij onze commerciële beoordeling zouden uitvoeren. Deze procesbrief bevatte een lijst met vragen voor de aanvrager, waarop de aanvrager op 24 oktober 2023 antwoordde.

4. Na de gelegenheid te hebben gehad om de antwoorden van de aanvrager samen met onze eigen overwegingen te beoordelen, hebben wij de aanvrager vervolgens op 12 december 2023 een brief geschreven met een uitnodiging voor een persoonlijke bijeenkomst op ons kantoor om de aanvrager in de gelegenheid te stellen zijn aanvraag te presenteren, maar de aanvrager is niet op dit aanbod ingegaan.

5. Dit document geeft een samenvatting van ons beoordelingsproces en de belangrijkste conclusies die daaruit zijn voortgevloeid.

Beoordelingsproces

6. Zoals aangegeven in de procesbrief, hebben we rekening gehouden met het brede scala aan manieren waarop waarde kan worden toegevoegd, waaronder waarde voor fans, het prestige en de reputatiewaarde van de sport, de competitieve balans van het kampioenschap en de duurzaamheidsdoelstellingen van de sport. De belangrijkste aandachtspunten waren:

a. overweging van de vermoedelijke competitiviteit van de aanvrager bij deelname en de invloed daarvan op de waarde;

b. overweging van de afspraken van de aanvrager met betrekking tot de levering van power units en de impact die deze afspraken zouden hebben op de prestaties van de aanvrager;

c. onderzoek naar de potentiële voordelen die de aanvrager zou kunnen opleveren op het gebied van de groei van fans en de betrokkenheid van fans, alsmede een beoordeling van het materiaal dat door C|T Group namens de aanvrager is opgesteld;

d. overleg met de belangrijkste belanghebbenden om hun mening over de waarde die de aanvrager zou brengen, te achterhalen;

e. overweging van de operationele gevolgen voor onze bestaande circuits van de toevoeging van een elfde team;

f. overweging van de waarschijnlijke impact van de toetreding van de aanvrager op de financiële resultaten van de commerciële rechtenhouder als waarde-indicator; en

g. overweging van de financiële duurzaamheid van de aanvrager op basis van de verstrekte informatie.

7. Onze beoordeling omvatte geen overleg met de huidige F1-teams. Bij onze afweging van de belangen van het kampioenschap hebben we echter wel rekening gehouden met de gevolgen van de toetreding van een elfde team voor alle commerciële belanghebbenden in het kampioenschap.

Algemeen

8. Ons beoordelingsproces heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van een elfde team op zichzelf geen waarde zou toevoegen aan het kampioenschap.

9. Een elfde team zou moeten aantonen dat zijn deelname en betrokkenheid een voordeel zou opleveren voor het kampioenschap. De belangrijkste manier waarop een nieuw team waarde zou toevoegen is door competitief te zijn, in het bijzonder door mee te doen voor podiumplaatsen en race-overwinningen. Dit zou de betrokkenheid van de fans aanzienlijk vergroten en zou ook de waarde van het kampioenschap verhogen in de ogen van de belangrijkste belanghebbenden en inkomstenbronnen zoals omroepen en race promotors.

10. De aanvraag gaat uit van een samenwerking met General Motors (GM) die in eerste instantie geen levering van power units omvat, met de ambitie om te zijner tijd een volledige samenwerking met GM als PU-leverancier aan te gaan, maar dit zal nog enkele jaren op zich laten wachten. Als er vanaf het begin een PU-levering van GM aan de aanvraag verbonden zou zijn, zou dat de geloofwaardigheid ervan hebben vergroot, hoewel een beginnende constructeur in samenwerking met een nieuwe PU-leverancier ook voor een aanzienlijke uitdaging zou komen te staan. De meeste pogingen om een nieuwe constructeur op te richten in de afgelopen decennia zijn niet succesvol geweest.

11. 2025 is het laatste jaar van de huidige reglementaire cyclus en 2026 het eerste jaar van de volgende cyclus, waarvoor een volledig andere auto dan de vorige cyclus vereist is. De aanvrager stelt voor om, als beginnende constructeur, een auto te ontwerpen en te bouwen volgens de reglementen van 2025, en dan het jaar daarop een heel andere auto te ontwerpen en te bouwen volgens de reglementen van 2026. Bovendien stelt de aanvrager voor om dit te doen terwijl hij afhankelijk is van de levering van een concurrerende motorfabrikant, die onvermijdelijk terughoudend zal zijn om zijn samenwerking met de aanvrager verder uit te breiden dan het vereiste minimum, aangezien de aanvrager de ambitie heeft om op langere termijn met GM samen te werken als PU-leverancier, wat een verplichte PU-leverancier zou zien als een risico voor zijn intellectuele eigendom en knowhow.

12. Wij geloven niet dat er een basis is voor een nieuwe aanvrager om toegelaten te worden in 2025, gezien het feit dat dit zou betekenen dat een beginnende deelnemer twee compleet verschillende auto's zou bouwen in de eerste twee jaar van zijn bestaan. Het feit dat de aanvrager dit voorstelt, geeft ons reden om te twijfelen aan zijn inzicht over de omvang van de uitdaging. Hoewel een nieuwkomer in 2026 niet met dit specifieke probleem te maken zou krijgen, is het niettemin zo dat de Formule 1, als het toppunt van de mondiale motorsport, een unieke technische uitdaging vormt voor constructeurs van een aard die de aanvrager in geen enkele andere raceklasse of discipline waarin hij eerder heeft meegedaan, het hoofd heeft moeten bieden, en hij stelt voor om dit te doen terwijl hij afhankelijk is van een PU-leverantie in de eerste jaren van zijn deelname. Op grond hiervan zijn wij van mening dat de aanvrager geen competitieve deelnemer zou zijn.

13. Als nieuwe PU-fabrikant toetreden tot de sport is ook een enorme uitdaging, waarmee grote autofabrikanten in het verleden hebben geworsteld en die een fabrikant een aantal jaren van aanzienlijke investeringen kan kosten om competitief te worden. GM heeft de middelen en de geloofwaardigheid om deze uitdaging aan te gaan, maar succes is niet verzekerd.

Conclusies van het commerciële beoordelingsproces

14. Ons beoordelingsproces heeft vastgesteld dat de aanwezigheid van een elfde team op zichzelf geen waarde aan het kampioenschap zou toevoegen. De belangrijkste manier waarop een nieuwkomer waarde zou toevoegen, is door competitief te zijn. Wij geloven niet dat de aanvrager een competitieve deelnemer zou zijn.

15. De noodzaak voor een nieuw team om een power unit af te nemen, mogelijk voor een periode van meerdere seizoenen, zou schadelijk zijn voor het prestige en de status van het kampioenschap.



16. Hoewel de naam Andretti enige herkenning oproept bij F1-fans, geeft ons onderzoek aan dat F1 eerder waarde zou toevoegen aan het merk Andretti dan andersom.

17. De toevoeging van een elfde team zou een operationele belasting vormen voor race promotors, zou sommigen van hen op aanzienlijke kosten jagen, en zou de technische, operationele en commerciële ruimte van de andere deelnemers verkleinen.

18. We hebben niet kunnen vaststellen dat er een positief effect zou zijn op de financiële resultaten van CRH, een belangrijke indicator van de pure commerciële waarde van het kampioenschap.

19. Op basis van de aanvraag zoals die nu is, geloven wij niet dat de aanvrager heeft aangetoond dat hij waarde aan het kampioenschap zou toevoegen. Wij concluderen dat de aanvraag van de aanvrager om deel te nemen aan het kampioenschap niet moet worden gehonoreerd.

20. We zouden anders kijken naar een aanvraag voor deelname van een team aan het seizoen 2028 met een GM-krachtbron, hetzij als een GM-fabrieksteam of als een GM-klantenteam dat alle toegestane onderdelen zelf ontwerpt. In dat geval zouden er extra factoren in overweging moeten worden genomen met betrekking tot de waarde die de aanvrager aan het kampioenschap zou toevoegen, in het bijzonder met betrekking tot het binnenbrengen van een prestigieuze nieuwe OEM in de sport als PU-leverancier.