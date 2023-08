Het volledige programma voor de Dutch GP in Zandvoort: alle actie, artiesten en meer De Dutch Grand Prix staat volledig in het teken van de Formule 1 en nationale held Max Verstappen, maar er staat nog veel meer actie op het programma. In dit artikel vind je het volledige overzicht.

Door: Casper Bekking Alle ogen zijn tijdens de Dutch GP op Circuit Zandvoort gericht op Max Verstappen. Zet de Nederlander zijn zegereeks voort en evenaart hij daarmee het record van Sebastian Vettel qua meeste opeenvolgende overwinningen? Op papier lijkt niets hem te kunnen stoppen. De regerend wereldkampioen won de voorbije twee jaren al op Nederlandse bodem, dit jaar is hij oppermachtig en het circuit past uitstekend bij de RB19. Mocht er toch een inhaalactie nodig zijn, dan heeft Red Bull met de indrukwekkende DRS-snelheid nog een extra wapen achter de hand. Hoewel veel fans vooral voor de Formule 1-actie afreizen naar het duinencircuit, staat er nog veel meer moois op het programma. Zo komen de topcoureurs van de toekomst in actie met de Formule 2. Ook de altijd spectaculaire Porsche Supercup, met een aantal grote Nederlandse talenten, is actief. En deze merkencup rijdt zelfs twee races: spektakel gegarandeerd! Programma Dutch GP - vrijdag 25 augustus Hoe laat? Wat? Waar? 08.00u Poorten open 10.05u - 10.50u FIA Formule 2 - Vrije training Circuit 10.50u - 11.20u Q&A F1-coureurs Fanzone 11.45u - 12.00u Showteam Rechte stuk 12.00u - 12.15u Mental Theo Arena 12.30u - 13.30u Formule 1 - Eerste vrije training Circuit 14.00u - 14.30u FIA F2 - Kwalificatie Circuit 14.45u - 15.15u Q&A F1-teambazen Arena 15.25u - 15.40u Showteam Arena 15.40u - 15.55u DJ La Fuente Arena 16.00u - 17.00u Formule 1- Tweede vrije training Circuit 17.00u - 17.40u DGP Band Fanzone 17.05u - 17.20u Mental Theo Arena 17.30u - 18.15u Porsche Supercup - Vrije training Circuit 17.40u - 18.10u Flemming Fanzone 18.45u - 19.15u Joël Borelli Fanzone 19.35u - 20.00u Danny Blom (Radio 538) Fanzone 20.00u - 20.30u Snelle Fanzone 21.00u Poorten sluiten Programma Dutch GP - zaterdag 26 augustus Hoe laat? Wat? Waar? 08.00u Poorten open 08.45u - 09.15u Pitstopoefeningen F1-teams Pitstraat 09.10u - 09.45u Q&A F1-coureurs Fanzone 09.50u - 10.20u Porsche Supercup - Kwalificatie Circuit 10.15u - 11.00u Heineken Player 0.0 Wildcard final Fanzone 11.30u - 12.30u Formule 1 - Derde vrije training Circuit 13.15u - 14.05u FIA F2 - Sprintrace Circuit 14.10u - 14.20u Marco Schuitmaker Arena 14.20u - 14.35u Showteam Arena 14.30u - 14.40u FeestDJRuud Arena 14.40u - 14.55u Pre Quali Show Arena 15.00u - 16.00u Formule 1 - Kwalificatie Circuit 16.10u - 16.25u Showteam Arena 16.15u - 16.45u Danny Blom (Radio 538) Fanzone 16.25u - 16.45u FeestDJRuud Arena 17.00u - 17.35u Porsche Supercup - Race 1 Circuit 17.15u - 17.45u Joël Borelli Fanzone 17.45u - 18.00u DGP Band Fanzone 18.10u - 19.30u Q&A F1-coureurs Fanzone 18.45u - 19.15u Tino Martin Fanzone 19.30u - 20.00u Holland Casino Bingo Show Fanzone 20.00u - 20.30u DGP Band Fanzone 21.00u Poorten sluiten Programma Dutch GP - zondag 27 augustus Hoe laat? Wat? Waar? 08.00u Poorten open 10.00u - 11.05u FIA F2 - Hoofdrace Circuit 10.30u - 11.30u Heineken Player 0.0 Finals Fanzone 11.10u - 11.30u Showteam Circuit 11.55u - 12.30u Porsche Supercup - Race 2 Circuit 12.50u - 13.20u Formule 1 rijdersparade Circuit 13.20u - 13.50u Porsche demo Circuit 14.30u - 14.44u Pre Race Show Rechte stuk 14.46u - 14.48u Volkslied door Andre Rieu Rechte stuk 14.52u - 14.59u Vlag-activatie Rechte stuk 15.00u - 17.00u Formule 1 - Dutch Grand Prix Circuit 17.30u - 18.00u Emma Heesters Fanzone 18.15u - 18.45u Flemming Fanzone 19.00u - 19.30u DGP Band Fanzone 19.30u - 20.30u DJ La Fuente Fanzone 21.00u Poorten sluiten gedeeld Speel mee Zet nu in Op dit vlak kan MotoGP volgens Morbidelli leren van Formule 1 Marko over voorsprong Red Bull: "Komt door Verstappen, niet door RB19" Tickets gedeeld