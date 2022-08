Volkslied tijdens Dutch GP 2022 gezongen door Floor Jansen

Kort voor de start van de Formule 1-race op Circuit Zandvoort brengt Jansen het Wilhelmus ten gehore. Zij wordt muzikaal ondersteund door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Jansen is nationaal en internationaal bekend als frontvrouw van de symfonische metalband Nightwish.

Floor Jansen kijkt ernaar uit en zegt het volgende: "Ik ben enorm vereerd dat ik ons volkslied mag voordragen tijdens dit wereldwijde evenement. Formule 1 heb ik nooit op de voet gevolgd, al heb ik veel respect voor de gedrevenheid en focus van iedereen, en die van Max in het bijzonder. Ik hoop dat het volkslied voordragen de coureurs en fans net zoveel energie zal gaan geven als mij."

Sportief directeur Jan Lammers kijkt uit naar de start: “Na het succes van vorig jaar, willen we ook dit jaar een evenement zijn voor jong en oud en nationaal en internationaal publiek. Floor past heel goed in dat concept. Ze spreekt, met haar geweldige stem, wereldwijd een hele grote doelgroep aan van nieuwe en bestaande fans en is als geen ander in staat om het Wilhelmus vol trots aan de wereld te laten horen. Naast een indrukwekkend raceprogramma met de F1, F2, F3 en de Porsche Mobile 1 Supercup is muziek een belangrijk onderdeel van ons programma.”

In 2021 werd het volkslied gezongen door Davina Michelle.