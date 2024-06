Volgende schok in Formule 1-kwalificatie Canada: Ferrari mist Q3

Het is een bijzondere kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Canada. In Q1 viel Sergio Pérez al af, maar in Q2 ging ook Ferrari eruit. Charles Leclerc kwam niet verder dan een elfde tijd, terwijl Carlos Sainz het nog lastiger had en op P12 terechtkwam. Het is een serieuze klap voor de renstal, die vooraf had gehoopt weer mee te doen voor de pole en overwinning. Het is voor het eerst sinds België 2021 dat Ferrari als team Q3 niet heeft gehaald.

Met de Ferrari's zijn ook Kevin Magnussen, Logan Sargeant en Pierre Gasly eruit gevallen.